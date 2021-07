Ruud og Eikeri skrev norsk tennishistorie: – Jeg kan ikke huske at dette har skjedd før

På samme dag som Casper Ruud tok sin tredje ATP-tittel, spilte Ulrikke Eikeri finale i WTA 250-turneringen i Lausanne.

Ulrikke Eikeri spilte søndag doublefinale i WTA 250-turneringen i Lausanne sammen med greske Valentini Grammatikopoulou. De tapte for en sveitsisk duo. Foto: Jean-Christophe Bott / Keystone

Nå nettopp

For første gang i tennishistorien kunne Norge skilte med to norske utøvere i hver sin finale, i hver sin turnering, på samme dag.

Casper Ruud har lenge vært et hett navn i tennisverdenen. Søndag tok han sin tredje ATP-tittel da han vant Nordea Open i Båstad i Sverige. Argentineren Federico Coria ble beseiret i to strake sett.

Ulrikke Eikeri (28) er for mange en mer ukjent tennisspiller.

På samme dag, i en annen europeisk by, kjempet også hun om en internasjonal tittel. Sammen med sin doublepartner, Valentini Grammatikopoulou fra Hellas, hadde 28-åringen fra Oslo tatt seg til søndagens finale i WTA 250-turneringen i sveitsiske Lausanne.

– Det yrer i mengde og nivå

Det ble en tøff finale for den norsk-greske duoen og det endte med tap mot sveitserne Simona Waltert og Susan Bandecchi.

– Jeg er skuffet. Jeg hadde ganske tro på at vi skulle vinne, men jeg synes jeg selv hadde en god dag. Det hadde dessverre ikke partneren min, sier Eikeri til NTB etter tapet.

Likevel er det som skjedde søndag noe som går inn i norsk tennishistorie.

– At vi har to finaler i tennis med norske spillere på samme helg, kan jeg ikke huske har skjedd før. Det er en drøm, sier Øivind Sørvald.

Utviklingsansvarlig i Norges Tennisforbund og Eurosports tennisekspert Øivind Sørvald er imponert over det norske tennisspillere har vist i WTA og ATP-turneringene i Sverige og Sveits. Casper Ruud med ryggen til. Foto: Erik Johansen / NTB

Han er utviklingsansvarlig i Norges Tennisforbund og Eurosports tennisekspert. Sørvald mener at de to norske tennisspillerne vil være med på å inspirere flere i Norge til å satse på idretten.

– Det yrer i både mengde og nivå for norsk tennis. Vi har gjennom Eikeri og Ruud vist at vi kan bli gode i Norge, sier eksperten.

I en verdensomspennende sport med rundt hundre millioner spillere, og titusenvis som konkurrerer om å være blant de beste, er det stort at Norge har avlet frem to utøvere som konkurrerer i toppen, forklarer Sørvald.

– Vi er så vant til å ta gull i langrenn for eksempel, men tennis er en større verdensidrett. Vi vil aldri få mengder av norske spillere i toppen, fordi konkurransen er hard med så mange utøvere globalt.

Fakta Ulrikke Eikeri Født: 16. desember 1992 (28 år). Klubb: Nordstrand Tennisklubb. Verdensranking: 298 i single og 130 i double. Aktuell: Kom til doublefinalen i WTA 250-turneringen i Lausanne i Sveits. Vis mer

– En fantastisk doublespiller

Eikeri viste tidlig i karrieren gode tennisferdigheter. På juniorsiden brøt hun barrierer for norsk tennis, før den noe yngre tenniskollegaen Casper Ruud fulgte i samme spor et par år etter.

I 2009 lå hun på 16.-plass på verdensrankingen for juniorer. Hun var dermed kvalifisert til juniorutgavene av French Open, Wimbledon og US Open.

Sørvald forteller at Eikeri stadig får høre at det er double hun burde satse på.

– Hun prater om at hun vil prøve både single og double, og har ikke helt bestemt seg for hva hun vil gå inn for, sier han.

Foreløpig er Eikeri rangert som nummer 298 i single. Hun har en høyere ranking i double. Der lukter hun på en topp 100-plassering. For øyeblikket er hun nummer 130 i verden.

– Hun viser gang på gang at hun er en god doublespiller. Hun kan spille med mange forskjellige utøvere og har et blikk og en forståelse for lagspillet, sier Sørvald.

Casper Ruud etter å ha vunnet sin tredje ATP-tittel i svenske Båstad. Foto: Mathilda Ahlberg / Bildbyrån

En sterk uke for Ruud

Ruud har flere internasjonale meritter å vise til fra tidligere, men å spille finale samtidig med en annen norsk utøver, har han aldri gjort før. Det er ikke mange nordmenn som har spilt slike finaler tidligere.

I 1995 spilte Christian Ruud, faren til Casper Ruud, finale i den samme ATP-turneringen i Båstad. Men der faren tapte, var Casper overlegen og klarte med det nok en ting faren aldri klarte.

– Jeg tror jeg har slått han i alt nå. Ved å vinne her kan vi endelig ta med trofeet hjem til Norge og det er en spesiell følelse å ha han her, sa Ruud etter søndagens finale, som faren så fra tribuneplass.