Berge overrasket på lagmøte

TOKYO (VG) Landslagssjef Christian Berge (48) gjorde endringer på laget til skjebnekampen mot Frankrike, uten forvarsel.

FIKK SJANSEN: Kevin Gulliksen var glitrende for Norge mot Frankrike.

Kristian Bjørnsen (32) har vært fast på høyrekanten til Norge under Berges regjeringstid de syv siste årene. Da de norske håndballgutta hadde kommet på plass i garderoben på Yoyogi National Stadium søndag ettermiddag, serverte landslagssjefen en overraskelse før 32–29-seieren over Frankrike.

Plutselig var navnet til Kevin Gulliksen (24) i lagoppstillingen. Bundesliga-spilleren ante ingenting i forkant.

– Han er ikke kjent for å prate så mye. Det kom som en overraskelse på meg da jeg satt der – men vi er forberedt på alle scenarioer. Jeg syns det fløyt bra for min del, sier Gulliksen til VG i detter intervjuet:

Trengte galskap

Gulliksen fikk spille i 59 minutter og 33 sekunder, noe som var mest av samtlige på banen. Tilliten brukte Oslo-karen til å score fem ganger - og i tillegg bidro han med en fantastisk innsats både offensivt og defensivt. Inkludert et viktig returløp seks minutter før full tid.

– Det er spillestilen min. Jeg er hurtig og eksplosiv. Da må jeg utnytte de mulighetene, sier han fornøyd.

I intervjusonen etter matchen smilte Berge da han ble fortalt at 24-åringen opplever ham som hemmelighetsfull. Årsaken forklarer landslagssjefen med at han vil holde troppen skjerpet.

– Grunnen til at jeg er hemmelighetsfull, er at alle skal forberede seg godt, sier Berge og gliser, før han forklarer uttaket.

– Vi trengte fart og en som gir litt faen. Kevin er litt den typen. Han hopper på vinkler som ikke alltid er 100 prosent, og har evnen til å score mål på dem. Så har han et fantastisk tempo i kontra. I dag får vi også noen vanvittige returløp fra ham. Det var moro.

Se høydepunkter fra oppgjøret mot franskmennene her:

– Noe av det villeste

Magnus Fredriksen (24) har tidligere spilt flere sesonger med Gulliksen i Elverum. Den fotrappe bakspilleren fikk med seg at den 180 centimeter høye kanten slo 15 cm høyere Nikola Karabatic (37) i en spenstduell underveis i matchen.

– Det er noe av det villeste jeg har sett i håndball, at han lille tok den duellen. Du ser hvor langt du kommer med innsats, roser Fredriksen overfor VG.

Han mener Gulliksen har noen helt spesielle forutsetninger.

– Hurtigheten hans er helt ekstrem. Han er født med det. Noen er heldige her i verden.

Ifølge Berge er løpene til Göppingen-spiller Gulliksen målt til å være blant de raskeste i Bundesliga. Han får også ros av Bjarte Myrhol (39).

– Jeg tok Kevin til side etter kampen og ga ham et godt skussmål, for han spiller bra, altså. Han kommer med en energi og en innsats som var ordentlig bra. Det var deilig, forteller den norske kapteinen til VG.

FORNØYD: Berge tok grep - og lyktes.

Lettet og glad Myrhol

Myrhol var selv en av spillerne som fikk etterlengtede minutter i OL. Han har måtte avfinne seg med å være tredjevalget på linjen, bak Magnus Gullerud (29 og Petter Øverby (29).

Det er en ny rolle for Norges kaptein, men mot Frankrike fikk han endelig vist hva han er god for.

–Jeg har jobbet mye mentalt, blant annet med å nullstille før hver eneste kamp. Jeg skal ikke lyve, det føles utrolig deilig å kunne bidra, forteller Myrhol til VG.

Han får masse honnør av strekkollega Gullerud.

– Alle vet at det er Bjartes siste mesterskap. Han har vært et forbilde for meg og Petter (Øverby), og alle andre strekspillere, tror jeg, i så mange år. Jeg syns det er kult at han fortsatt er med og bidrar. Han er sikker i dag. Det var gøy å se, sier Gullerud til VG.

Nå venter kvartfinale for de norske håndballgutta.