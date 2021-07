Fiasko for Brun og Strandli: Kantret og falt i vannet

Kristoffer Brun og Are Strandli kantret i OL. Dermed blir det ingen medalje.

28. juli 2021 04:22 Sist oppdatert nå nettopp

Sea Forest Waterway: I kraftig medvind og betydelige gikk det fullstendig galt for Kristoffer Brun og Are Strandli i semifinalen i OL. Båten med de to nordmennene kantret da det var cirka 500 meter igjen av semifinalen i lettvekt roing dobbeltsculler.

Dermed blir det ingen OL-finale for de to. I stedet fikk de seg et ufrivillig bad i sjøen ved havneområdet i Tokyo.

– Jeg har aldri sett noe slikt på dette nivået, sier Kjetil Undset, trener på det norske ro-landslaget.

Han møtte NTB og den norske pressen ved bryggen på ro-stadion, og forklarer uhellet med at åren gikk rett ned under vann og dro båten til siden.

– Når de har slik fart og er så stinne av syre klarer de ikke å reagere raskt nok, sier Undset.

Bergenseren Brun og siddisen Strandli tok bronse i Rio-OL for fem år siden. De er verdensmestere og europamestere fra før. Alt lå til rette for at de skulle kjempe om gull i sitt siste løp sammen.

Men nå er alt spolert.

BT kommer med mer.