Vålerengas unggutter ut av Europa med flagget til topps – to mål var to for få

Vålerenga hadde en nesten umulig oppgave hjemme mot Gent, men leverte en hederlig prestasjon og vant 2-0 hjemme torsdag. Likevel er Europa-eventyret over.

Vålerenga-spillerne jubler etter scoring av Ivan Näsberg i conferenceligakvalifiseringen mot Gent på Intility Arena Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Nå nettopp

Med en angrepstrio med en snittalder på 19,6 år sjokkerte Vålerenga Gent. 0-4-tapet i første kamp ble umulig å rette opp hjemme på Intility, men Vålerenga ryker iallfall ut av conferenceligaen med flagget til topps etter seieren. Osame Sahraoui og Ivan Näsberg scoret målene for VIF.

– Det var en deilig følelse å score, man så det på feiringen min også. Det betydde mye. Det var håp hele veien. Det var synd at vi ikke fikk til det comebacket som vi prøvde på, sa Sahraoui til VG.

– Jeg føler det er noe vi er kapable til. Det er synd at det ble som det ble i bortekampen. Sånn er det av og til i fotball, vi må bare ta med oss det vi gjorde i dag, sa Sahraoui.

Men to mål var to for få for Vålerenga etter 0-4-tapet på bortebane. Seieren i hjemmekampen bør uansett kunne gi Dag Eilev Fagermos gutter selvtillit som kan komme godt med i høstsesongen her hjemme.

Gent er ingen hvem som helst i europeisk fotball, og har vært et nesten fast innslag i gruppespillet i europaligaen de siste sesongene.

Skrøt av unggutta

– Der nede var vi for langt unna, i dag var vi veldig gode, så det er gøy. Det er fantastisk, vi må sørge for at vi er med i Europa-kvalifisering. Vålerenga som klubb må være der. Det var en tøff trekning og vi er ute nå, men vi må jobbe for å være her, sa Fagermo.

Han skrøt av sine unge spillere.

– Thiago Holm gjør noe som ingen andre her ute gjør i dag. Vi starter med en treer på topp som er 19,6 år i dag. Det er veldig gøy, men så må vi ha mannfolk rundt de ungguttene våre, sa Fagermo og varslet at Vålerenga nå ikke vil selge flere i dette overgangsvinduet, med unntak av keeper Kristoffer Klaesson som trolig er på vei til engelsk fotball. Han spilte ikke torsdagens kamp, men erstatter

Bursdagsfeiring

Torsdag feiret Vålerenga 108-årsdag, og etter en rolig start på kampen, satte Osame Sahraoui fyr på Intility da han ga Vålerenga 1-0 etter ti minutter.

Sahraoui ble spilt fri etter kaosfotball i feltet, og hamret ballen i mål via en forsvarer.

Vålerenga hadde mye ball og var klart best i første omgang, men klarte ikke å utnytte det til å skape ordentlig spenning i kampen.

Näsberg raget høyest

I andre omgang virket det som om Gent-spillerne ville berge æren. Men tross flere store sjanser, klarte Gent aldri å utligne Vålerengas ledelse. Utover i omgangen spilte også Vålerenga seg til flere sjanser, og ni minutter før full tid doblet Ivan Näsberg ledelsen.

Forsvarsspilleren raget høyest på en corner og headet ballen lekkert i mål.

På overtid ble Sam Adekugbe takket av fra Vålerenga-fansen med trampeklapp da han ble byttet ut i sin siste kamp for klubben. Han skal nå fortsette karrieren i tyrkiske Hatayspor.