Demonstrasjonene har vært omfattende over hele USA, etter at afroamerikaneren George Floyd døde etter brutal politibehandling 25. mai. Saken har også skapt store problemer for National Football League (NFL).

I bakgrunnen ligger en flere år lang konflikt, hvor president Donald Trump spiller en av rollene.

NFL er trolig den proffligaen som strever mest med sitt forhold til landets ulike etniske grupper. Rundt tre fjerdedeler av spillerne er afroamerikanske.

Ifølge Washington Post er imidlertid kun tre av 32 hovedtrenere og to av klubbdirektørene svarte. Klubbeierne er hvite, og flere av dem støttespillere for Trump.

En av ligaens store stjerner, New Orleans quarterback Drew Brees, havnet i trøbbel da han onsdag gikk ut og sa at han ikke likte at spillere gikk ned på ett kne under nasjonalsangen, som synges før hver NFL-kamp.

Han mente det var å vise manglende respekt for flagget og landet.

Jonathan Dyer, Reuters

Helt annen respons nå

Da hadde demonstranter i landets gater knelt på den måten, som en protest mot hvordan svarte behandles av politiet og mot rasisme generelt.

Bakgrunnen er at Colin Kaepernick, quarterback på San Francisco 49ers, i 2016 brukte knelingen som en protest mot politivold mot minoritetsbefolkningen.

Han ville ikke «vise stolthet overfor flagget til et land som undertrykker svarte og andre fargede», sa han.

Konsekvensen ble at han endte opp uten kontrakt med noen NFL-klubber fra 1. januar 2017. Ingen tok sjansen på å signere spilleren som da var blitt omstridt.

Selv om flere spillere kastet seg på protestbølgen utover det neste året, ble Kaepernick selve symbolet på saken.

Også den gangen var Brees ute og sa at han ikke likte den måten å markere standpunkt på. Da han gjentok det samme nå, ble imidlertid responsen en helt annen.

D. Ross Cameron, Reuters

Såret lagkamerat

En av dem som gikk ut offentlig mot Brees, var lagkamerat Malcolm Jenkings. «Du forstår ikke hvor sårende og upassende kommentarene er», sa Jenkings i en video på Twitter.

Jenkings sa videre at verden allerede forteller ham «du er ikke verdt noe, livet ditt betyr ikke noe». Da er det siste stedet han ønsker å høre det samme fra «gjengen du går i krig med og som du ser på som dine allierte og venner».

En rekke andre profilerte NFL-spillere gikk også ut og tok avstand fra Brees’ uttalelse.

Det gikk da heller ikke lang tid før den profilerte quarterbacken gjorde helomvending.

«Jeg vil be mine venner, lagkamerater, byen New Orleans, det svarte fellesskapet og alle andre jeg såret med mine uttalelser om unnskyldning», sa han i en uttalelse.

Ted S. Warren / AP

Stjernenes protest mot ligaen

Det er imidlertid ikke bare Brees som har snudd 180 grader den siste uken. Roger Goodell er NFLs mektige direktør. Han var raskt ute og uttrykte støtte til Floyds etterlatte.

Problemet var at budskapet raskt ble stemplet som hyklersk, i og med behandlingen Kaepernick fikk etter 2016-sesongen.

Ifølge The Athletic opplevde mange spillere også at Goodwill i uttalelsen egentlig ikke sa noe som helst med substans.

Frustrasjonen økte utover uken. Det kulminerte med at flere av ligaens største stjerner la ut en video på sosiale medier torsdag, hvor de med all tydelighet understreket hvordan de mente at NFLs respons burde være.

De ville ha en klar fordømmelse av rasisme, og de krevde en innrømmelse av at det har vært galt å slå ned på spilleres fredelige protester. De krevde at NFL sa at «black lifes matter».

“A message on behalf of the nfl” pic.twitter.com/iilDpnZfyV — Michael Thomas (@Cantguardmike) June 5, 2020

Hva sier Trump-fansen nå?

Dagen etter skjedde nettopp det.

Goodell la ut en video på sosiale medier, hvor han fordømte rasisme og «den strukturelle undertrykkelse av svarte». Han innrømmet også at ligaen hadde tatt feil da de ikke støttet spillernes protester.

– Uten svarte spillere, ville det ikke vært noen National Football League, sa ligaens mektige leder.

Flere bet seg imidlertid merke i at Goodell ikke nevnte Kaepernick ved navn. Mange mener det nå er på høy tid at quarterbacken får en ny sjanse i ligaen.

Alex Brandon / AP

Et annet spørsmål flere stiller nå, er hvordan fansen vil reagere på NFLs nye linje.

Som det meste annet i USA, er også fotballen kraftig polarisert de siste årene. Selv om mange mener at det var på høy tid, er det trolig også dem som mener at NFL nå har gått for langt.

Mange av Donald Trumps støttespillere er nok enige med presidenten også i dette spørsmålet. Han sier at når nasjonalsangen spilles og flagget heises, da skal du stå rak i ryggen og med hånden på hjertet.

I 2017 vant presidenten over klubbene, som til og med foreslo et forbud mot kneling under nasjonalsangen. Protester fra spillerorganisasjonen gjorde imidlertid at forbudet imidlertid aldri ble skikkelig innført.

Sist uke var Trump raskt ute og sa at Brees aldri skulle beklaget. Med store bokstaver understreket han på Twitter at han ikke ville ha noe kneling under nasjonalsangen.

Nå har flere stjerner allerede varslet at de vil knele når ligaen starter igjen i september. De har fått ligaens velsignelse til å gjøre det. De får neppe Trump med seg på laget.