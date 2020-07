Hovland hylles etter «Playstation-golf»: – Det er ypperste klasse

I Ohio fortsatte Viktor Hovland å imponere fredag. Halvveis i Workday Charity Open ligger golfproffen på en sjetteplass.

Viktor Hovland er i godt slag. Carlos Osorio / AP

11. juli 2020 08:12 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er ypperste klasse. Det er ingen som gjør langslagene bedre jevnt og trutt, sier Eurosport-kommentator Per Haugsrud.

Fredag kveld leverte Viktor Hovland noen av sine mest minneverdige slag på PGA-touren til nå. Den norske golfstjernen ligger på en foreløpig sjetteplass etter dag to.

– Vi må huske på at det er over 150 spillere på startstreken fra uke til uke, det er alltid noen som har dagen eller uken, men snittet Hovland har, det er helt vanvittig, sier Haugsrud.

Praktfull eagle

Golfkommentatoren lot seg særlig imponere av eaglen på det 14. hullet. Hovland tok et sjansespill med et kraftslag på cirka 290 meter.

På dette tidspunktet lå nordmannen rundt topp ti.

– Andre kan være feige og spille safe, men han napper taket i den største køllen i bagen. Flagget står nesten i vannet, og misser du til venstre, er det nesten enda verre. Da må du slå ned mot vannet på neste slag. Det er så smalt og trangt, men han slår den én meter fra hullet og får eagle. Det er Playstation-golf, konstaterer Haugsrud.

Amerikaneren Colin Morikawa leder etter to runder. Darron Cummings / AP

Offensiv tankegang

– Hva sier det om Hovland at han tar den sjansen?

– Det handler om psyken. Han vet at han er veldig god. Misser han, så misser han. Det er den tankegangen. Da har han flere muligheter. Det er mange som blir litt feige og prøver å forsvare seg, inkludert meg, men han tenker bare: «So what», sier Haugsrud.

Haugsrud, som selv var profesjonell golfspiller, sier at det er ytterst få som er bedre på Hovland i langspillet. Kanskje bare én.

– Han har ikke lengden til Rory McIlroy, men jeg setter han som kanskje nummer to i verden. McIlroy slår lengre, men briten slår ikke like rett som Hovland, så han henter innpå der. Det er så vilt det han driver med, applauderer Haugsrud.

– Ikke hatt flyten

Amerikaneren Colin Morikawa leder med 13 slag under par. Hovland ligger fem slag bak med to runder igjen å spille.

Tross fantastisk golf, mener Haugsrud at nordmannen ikke har vært i flytsonen.

– Han hadde to dårlige slag i går, og de havnet i vannet. Neste gang havner de på et bedre sted. Han kunne tjent et par slag der og fått inn et par putter, sier Haugsrud.

– Han kommer til å være topp fem i løpet av de neste to turneringene, og det kan skje allerede nå. Jeg håper at han har flyten, det har han ikke hatt hittil, legger han til

De to avsluttende rundene på Muirfield Village Golf Club spilles i helgen.