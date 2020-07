Dette er Forfangs mål for kommende sesong

Landslagshopper Johann André Forfang er ikke ukjent med å ta seg lengre pauser fra hoppingen. Nå er 24-åringen motivert for å ta sats inn i den nye sesongen.

Johann André Forfang var naturligvis i perlehumør etter at han vant rennet i Midstubakken forrige uke. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB-Fredrik Fjellvang

– Jeg har flere ganger kjent at det har vært godt å få litt avstand til hoppingen, og heller holde seg i form gjennom annen fysisk trening, sier Johan Andre Forfang i et intervju til NTB.

Verdenscupen i hopp var nesten ved veis ende da koronaen inntraff for fullt, men endte likevel brått. Pausen som fulgte har vært lang, men likevel ingen ny erfaring for tromsøværingen.

– Noen sesonger har jeg drøyd litt med å komme i gang etter endt hoppsesong, sier Forfang, som tror det er viktig å stoppe opp litt av og til.

Sesongen endte brått etter Raw Air-rennet på Lillehammer tidlig i mars. Pausen som fulgte har vært lang, men ikke ukjent kost for Johann André Forfang. Geir Olsen / NTB scanpix

Sulten er avgjørende

– Innimellom trenger man å ta et steg tilbake. Det å sørge for at man er i god form, heller enn å bare hoppe og hoppe og hoppe. Det skal tross alt være det morsomste i verden, fortsetter han.

Forrige sesong endte uten pallplasseringer i verdenscupen for Forfang. Han erkjenner at sulten er avgjørende for å lykkes i bakken, og at de selvpålagte pausene har vært til god nytte.

– Hvis man plutselig får nok, kan det være tungt å holde på. Pausene hjelper meg helt klart med å restarte, så er man sulten når man kommer tilbake. Det er viktig når man skal prestere som skihopper, sier Forfang.

Motivert

Han bemerket seg da han vant åpent KM forrige uke. Og rennet i Midtstubakken var ikke bare det første hopprennet på norsk jord siden Raw Air ble avbrutt i mars. Det var også en personlig seier for Forfang, som sier han har dårlig erfaringer fra bakken i Holmenkollen fra tidligere.

Nå er 24-åringen motivert og klar for å sette sitt preg på kommende sesong.

– Det er veldig artig å hoppe på ski om dagen, forteller han.

– Kommende sesong forventer jeg at jeg stepper opp, havner på pallen og forhåpentligvis blir en enda bedre skihopper enn jeg er nå. Det er det som er planen og målet.

