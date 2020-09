Drama i Tour de France: Hjemmeyndlingen mistet ledelsen etter drikketabbe

Julian Alaphilippe fikk tidsstraff og måtte ta av seg den gule ledertrøyen.

Julian Alaphilippe startet dagen i gul trøye, men fikk ikke beholde den. STEPHANE MAHE /NTB scanpix

Etter dager med masse drama, velt og norsk suksess, ble det en rolig dag på onsdagens Tour de France-etappe.

Den startet i Gap og gikk i et lettkjørt terreng. Likevel var de første timer av det svært bedagelige slaget. Bortsett fra et kortvarig og halvhjertet bruddforsøk av danske Kasper Asgreen i starten, holdt feltet seg samlet helt til spurten.

Dermed var dagens innlagte spurt etter snaut 50 kilometer det eneste som hadde snev av spenning i etappens første del. Der var Sam Bennett sterkest og spurtslo Michael Mørkøv.

Belgiske Wout Van Aert vant etappen, mens Alexander Kristoff bare ble nummer 14 og har havnet et stykke bak irske Bennett i poengkonkurransen.

Det største dramaet kom etter etappen. Da ble den franske hjemmefavoritten Julian Alaphilippe observert uten den gule ledertrøyen. Han fikk samme tid som resten av feltet og skulle i utgangspunktet beholdt sammenlagtledelsen, men fikk tidsstraff etter å ha tatt imot drikke da det var mindre enn 20 kilometer igjen, noe som ikke er lov. Dermed leder Adam Yates sammenlagt.

Wout Van Aert jublet for seier. CHRISTOPHE PETIT TESSON / NTB scanpix

– Twitter-troll

– En rolig og egentlig behagelig dag, bortsett fra da vi begynte kampen fram mot mål. Jeg beklager til tv-seerne for at det ikke var noen brudd. Det var overraskende for alle egentlig, sa Edvald Boasson Hagen til TV 2 etter målgang.

Før etappen gikk det rykter i sosiale medier om en protest mot arrangøren fordi årets utgave har vært for hard, og at de 22 lagene med vilje kom til å gjøre etappen til en kjedelig affære. Dette avviste Hagen.

– Ingen av dem jeg har snakket med mener det. Det må være Twitter-trollene som har snakket.

Tapte mot Bennett og Sagan

Alexander Kristoff hadde ambisjoner om å plukke langt flere poeng enn de ti han fikk for sin sjetteplass i en spurt underveis. Seiersherren fra åpningsetappen greide aldri å få en posisjon som kunne gi ham optimale forhold. Førstemann Sam Bennett tok 20 spurtpoeng og samtidig over ledelsen i kampen om grønn trøye foran Peter Sagan og Kristoff.

Det ble massespurt i onsdagens Tour de France-etappe. STEPHANE MAHE / NTB scanpix

Det gikk såpass rolig på onsdagens etappe at det var tid til å prate sammen underveis. Maximilian Schachmann (til venstre) og German Tony Martin, begge fra Tyskland, benyttet anledningen til å ta seg en drøs. Christophe Ena / AP/NTB scanpix

Kristoff sjanseløs i spurten

De siste milene holdt feltet samlet fram mot målgang, og spurtlagene begynte å slåss om posisjonene da det gjensto en drøy mil. Alexander Kristoff øynet sjansen til å gjenta suksessen fra den første etappen og lå fint til foran i feltet. De siste kilometerne havnet imidlertid nordmannen for langt bak og var aldri i nærheten av å kjempe om seieren, som gikk til belgiske Wout Van Aert foran Cees Bol.

Van Aert fikk mye av æren for Primoz Roglics sterke seier på tirsdagens fjelletappe. På den flate etappen onsdag var belgieren uimotståelig i spurten.

– Jeg visste at dette var en etappe som passet meg, og jeg er glad for at laget ga meg sjansen til å prøve. Det blir enda søtere av at jeg greide å ta vare på sjansen. Nå har jeg min etappeseier, og heretter skal jeg jobbe enda hardere for laget, sa Van Aert i et intervju vist på TV 2.

Ny sammenlagtleder

Cees Bol fikk et perfekt opptrekk av tre lagkamerater i Sunweb-laget, men da han havnet i front på de siste meterne kom Van Aert som en kanonkule bakfra og suste forbi. Sam Bennett tok tredjeplassen.

Hjemmefavoritten Julian Alaphilippe satt i gul trøye og så ut til å beholde ledelsen, men etter etappen ble briten Adam Yates hentet opp på podiet som sammenlagtleder og fikk kle seg i gult. Grunnen skal være at franskmannen fikk poengstraff etter å ha tatt imot drikke da det var mindre enn 20 kilometer igjen av etappen, noe som ikke er lov.

Tirsdagens etappevinner Primoz Roglic er fortsatt nummer to, Tadej Pogacar nummer tre.

Sam Bennett ble nummer tre og får beholde den grønne poengtrøyen etter etappen. Peter Sagan endte på fjerdeplass. Alexander Kristoff ble nummer 14. Slik er stillingen i poengkonkurransen: 1) Bennett (123 poeng), 2) Sagan (114), 3) Kristoff (93).

Torsdag fortsetter Tour de France med en kupert etappe på 191 kilometer mellom Le Teil og Mont Aigoual. Rytterne kjører da på paddeflate veier helt frem til det gjenstår 35 kilometer. I avslutningen skal de klatre og gå i mål på 1560 meter over havet. Her kan det bli trøbbel for en sammenlagtfavoritt eller to.