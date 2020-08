Dyrhaug mistet ett år som langrennsløper. Det ble tøffere enn han trodde.

Én vil bli arkitekt. En annen vil jobbe i helsesektoren. Niklas Dyrhaug er glad for at livet etter idrettskarrieren er blitt et tema.

På fredagens pressemøte i Trondheim fortalte Petter Northug at han ikke har taklet overgangen fra livet som toppidrettsutøver.

Han fortalte at han har et alvorlig rusproblem og at han trenger hjelp.