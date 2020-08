Droppet profftilværelsen i utlandet for Sola. Nå vil Malin Holta (27) oppfylle drømmen om sluttspill.

Toppscoreren fra Randaberg takket nei til profftilbud fra både Tyskland og Tyrkia. Nå er Malin Holta klar for å herje i eliteserien igjen.

Nå nettopp

– At vi kan starte sesongen som normalt betyr alt. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort dersom jeg ikke kunne spilt håndball nå. Håndball er jobben og lidenskapen min, jeg er veldig glad for at vi får lov til å spille , sier Malin Holta (27) og smiler.

Lørdag kastes eliteserien i håndball i gang, og måltyven som scoret 147 mål på 22 kamper forrige sesong, begynner å kjenne at kroppen fungerer som den skal igjen.