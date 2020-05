Historien til kreftrammede Linn (36) gjorde inntrykk på Frank Løke

For det er slik mange oppfatter den tidligere håndballspilleren fra Sandefjord, «Skal vi danse»-deltageren og maratonmannen Løke.

– Han er et stort menneske. Han er min helt, sier tobarnsmor Solberg fra Sarpsborg.

Hun har en historie som er nødt til å gå til hjertet på folk, og det gjorde det også med Løke. Sandefjords Blad fortalte denne historien først.

Solberg skrev til ham fordi hun i kreftsykdommen har tenkt på hans vinnerinstinkt, at han aldri gir seg. Det beundrer hun.

– Jeg kjenner henne ikke, men fikk en rørende mail. Det er ikke ofte slike henvendelser treffer meg, men den gjorde det, sier han.

Ikke råd til tannlegebehandling

Løke bruker uttrykket «bad boy» om seg selv, og mener det er berettiget.

– De som er høyt oppe liker jeg å sparke litt ned, de som er nede langt nede vil jeg gjerne hjelpe, sier han.

Solberg hadde tidlig i 2017 blitt diagnostisert med brystkreft, hun hadde vært igjennom flere operasjoner, 22 runder med cellegift og 15 strålinger. Nå levde den tidligere sykepleieren på avklaringspenger.

På grunn av ødelagt tannhelse forårsaket av cellegift, og åtte tenner som måtte trekkes, ville hun ikke smile annet enn med lukket munn. Hun ville så gjerne komme i gang med en viktig medisin som kunne bygge opp igjen beintettheten i skjelettet etter skadene. Medisinen heter Zometa.

Men hun måtte få orden på tennene først, og det kostet mye penger. De hadde hun ikke.

– Jeg skulle vært i gang med medisinen for halvannet år siden, men har prioritert hus, hjem og familie. Jeg tenkte at da får jeg heller brekke ben og armer.

Privat

Moren til Liam (7) og Edias (4), og kona til Kristian (44), savnet å kunne le slik hun gjorde før. Med hele seg.

– Det er hårreisende at tannlegebehandling som følge av cellegiftbehandling ikke blir dekket fullt ut. Jeg må ut med 60 prosent av regningen, sier hun.

Solberg ønsker inderlig at de som bestemmer skal forstå at de som trenger tannlegebehandling, som er cellegiftens skyld, er nødt til å få hjelp. Denne behandlingen må være en del av kreftpakken.

– Da hun skrev til meg, forsto jeg at hun var langt nede. Når man gjør sånn, da har man prøvd alt, sier Løke.

Berit Roald / NTB scanpix

Tannlegebehandling må inngå i kreftpakken

Han har nesten 47.000 følgere på Instagram, der han heter «Actionfrankloke». Vanligvis deler han nesten bare tull. Løke sier at han liker å provosere og han har en spesiell form for humor. Nå ble det alvor.

– Jeg tenkte «faen Frank, nå skal du bruke sosiale medier til noe fornuftig. Ikke bare skit».

Han la ut en melding sist helg der han spurte følgerne sine om de ville donere. Han fortalte historien om sin ukjente beundrer som manglet åtte tenner og som fikk kreft i 2017.

Søster Heidi Løke, kjent fra Vipers i Kristiansand og landslaget i håndball, gjorde det samme på oppfordring fra broren.

– Vanligvis scroller jeg forbi når jeg ser slik, men skrev at hvis du ikke bryr deg, kan du gjøre det samme, sier Frank Løke ærlig, men det kommer mer:

– Jeg tenker vanligvis at skal du først donere, så dra til med et par hundrelapper. Nå vurderte jeg annerledes. At det ikke er flaut å donere ti kroner. Det er flaut ikke å gjøre det.

John Randeris / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Overveldende respons

På den andre siden av fjorden begynte mobilen å gi lyd fra seg. Folk vippset. Nå er det kommet inn over 80.000 kroner.

Linn Solberg er himmelfallen. Ikke bare får hun penger, men en tannlege i Oslo har sagt at han kan hjelpe henne. Torsdag skal hun sitte i tannlegestolen hos ham, selv om det må gå fem år før hun har tenner på plass sånn ordentlig. Nå skal grunnarbeidet gjøres etter hvert.

Samme dag drar hun til Radiumhospitalet for enda en operasjon. Da skal brystene korrigeres slik at de blir like.

Privat

Fikk mye å slite med

Det som gjorde at Løke ble engasjert, var også den lange historien til sin beundrer.

Hun som kjente kulen i brystet i starten på 2017, fjernet brystet og måtte gjennom 20 cellegiftbehandlinger og 15 strålinger.

Hvis det «bare» hadde vært slik, ville hun fikset det. Men da brystet skulle bygges opp igjen, med to ulike operasjoner med et halvt års mellomrom, ble hun rammet av infeksjon. Flere ganger. Det betød inn og ut på sykehus for kvinnen som selv i utgangspunktet er sykepleier.

Hun lå med intravenøst på Radiumhospitalet, antibiotika rett i årene. Hele sommeren 2018 gikk på denne måten.

I september samme år ble hun hasteinnlagt på Kalnes sykehus. Da hadde hun høy feber og var på nippet til blodforgiftning.

Privat

Medisin skal hindre tilbakefall

I mars 2019 ville legene starte opp med å bygge opp brystet for andre gang. Det måtte igjen skje i to forskjellige operasjoner.

– Alt skjer meg. Da tok de 25 centimeter av ryggmuskelen for å brette over «puppen», sier hun og ler.

Tenner er borte, men ikke humøret.

Hun går på høydose med hormoner som hun får via sprøyte og tabletter, og det skal hindre tilbakefall.

Hun er kreftfri nå, men kroppen bryter ned benmassen som igjen gjør at hun kommer i en falsk overgangsalder.

– På grunn av cellegiften er tennene mine blitt så ødelagte. Derfor måtte jeg trekke ut åtte. De må være på plass igjen før jeg kan få Zometa-behandling.

Nå ser hun så absolutt lysere på situasjonen, etter at Frank Løke og søsteren fikk fart på følgerne sine.

– Det er de som skal takkes. Jeg har bare vært en liten brikke i dette, sier han.

Løke har snakket med Solberg på telefon, og gleder seg til å møte henne.

– Jeg håper å kunne gjøre det når hun kan smile ordentlig igjen, sier han.