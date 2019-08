Knuste konkurrentene i Arctic Race of Norway: – Jeg prøvde å overraske dem

Van der Poel vant avslutningsetappen i fjorårets ritt og fortsatte seierstrenden ved å krysse målstreken i Leknes først torsdag.

Nederlenderen var klart sterkest da 29 rytterne skulle gjøre opp om seieren. 24-åringen viste muskler og fikk en kontrollert luke ned til landsmann Danny van Poppel på andreplass. Italienske Andrea Pasqualon ble nummer tre.

– Det var veldig tungt, og siden jeg var alene foran uten lagkamerater måtte jeg gjette noen ganger. I spurten gikk jeg tidlig og forsøkte å overraske dem litt, noe jeg tror jeg lyktes med, sa etappevinneren til TV 2.

Ingen hjemmejubel

Markus Hoelgaard ble nummer to i fjorårets ritt og skal forsøke å gå helt til topps i år. Rogalendingen måtte derimot ta til takke med en 8.-plass på årets åpningsetappe.

Amund Grøndahl Jansen ble nummer 25 og måtte se lagkamerat Danny van Poppel ende på andreplass.

– Det var ganske hardt. Det var egentlig et fint løp for meg. Jeg vet ikke helt. På et tidspunkt må man også velge å gå for Danny, og det ble til slutt sånn, sa Jumbo-Visma-rytteren til TV 2.

Sindre Skjøstad Lunke endte på 26.-plass.

Dårligere gikk det for Odd Christian Eiking. 24-åringen, som deltok i sommerens Tour de France, ble nummer 98. Han kom i mål sammen med hovedfeltet snaut 17 minutter bak van der Poel.

Britisk forsøk

Stephen Cummings rykket ifra fem kilometer før målgang, men forsøket holdt akkurat ikke for briten som gikk tom for krefter på oppløpet. Til slutt ble han nummer 27.

En mager trøst for Cummings var at han sikret seg klatretrøyen etter dag én.

Van der Poel sikret seg både leder-, poeng- og ungdomstrøya med seier på etappen.

Åpningsetappen var 181 kilometer lang og gikk fra Å til Leknes i Lofoten. Fredag venter 164 kilometer fra Henningsvær til Svolvær. Rittet avsluttes i Narvik søndag.