Rekordrekken brutt for Hovland

Etter 19 strake runder under 70 slag, som var PGA-rekord, måtte Hovland se at rekken tok slutt.

Den norske golferen startet konkurransedagen med par på de tre første hullene, før han fikk to bogeyer og en birdie på de neste tre.

Nordmannen hentet seg raskt inn igjen med ytterligere to birdier, og etter halvspilt runde lå han godt an til å kunne fortsette rekken av runder under 70 slag.

22-åringen leverte dog to bogeyer på rad, og med en stygg dobbeltbogey på siste hull, hjalp det lite at han hadde klart en birdie på hull 14.

Med 74 slag totalt falt Hovland ned til 33.-plass på resultatlisten. Justin Thomas fra USA leder turneringen før siste dag.

Hovland er ranket som verdens 94. beste golfspiller.