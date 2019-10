– Det er stor interesse for langrenn i Skandinavia, men – dessverre for langrenn – sliter de med å få gjennomslag i Mellom-Europa, sier Lasse Ottesen som er racedirektør i kombinert i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Nå er han glad for at Granåsen tar imot kombinerteliten samme helg som Ski Tour 2020 for langrenn avsluttes. Det betyr at både Jørgen Graabak og Johannes Høsflot Klæbo skal kjempe om viktige verdenscuppoeng på hjemmebane i slutten av februar.