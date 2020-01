Norge dominerer: Ingen land har flere spillere i prestisjetung kåring

Nettsteder handball-planet har låret Årets spiller og Årets lag for 2019 i internasjonal kvinnehåndball. Det endte med braksuksess for det norske landslaget.

Camilla Herrem har tatt plassen som den beste venstrekanten, Kari Brattset er valgt som beste strekspiller og Stine Bredal Oftedal er plukket ut som verdens beste midtback. Under VM var det kun Herrem som kom med på All star-laget.

Verdenslaget ble valgt ur av journalister fra tolv land. Og ved siden av håndballjournalistene, der TV2s Stig Nygård representerte Norge, var det også mulig for tilhengere å stemme på sine favoritter inntil 5. januar. Totalt ble det stemt over 106.000 ganger.

Se fakta nedenfor:

Fakta: Verdenslaget i 2019: Keeper: Sandra Toft (Danmark) Venstre kant: Camilla Herrem (Norge) Høyre kant: Jovanka Radicevic (Montenegro) Venstre back: Lois Abbingh (Nederland) Playmaker: Stine Bredal Oftedal (Norge) Høyre back: Anna Vjakhireva (Russland) Linjespiller: Kari Brattset (Norge) Årets spiller i verden: Vjakhireva I tillegg er Eduarda Amorim fra Brasil kåret til verdens beste forsvarsspiller.

Overrasket og glad

– Dette er stas med tanke på at jeg ikke er ung og lovende lenger, sier Camilla Herrem.

Solospilleren medgir at det er veldig hyggelig at hun er blitt den æren til del.

– Jeg synes det er koselig når det er folk som stemmer pluss eksperter fra mediene. Det er hyggelig at jeg klarer å komme helt til topps. Dessuten betyr det mye etter dette året her, som har vært mentalt utfordrende, kommer det fra kantspilleren.

Vidar Ruud

Hun sikter til at hun mistet sin far i 2019, hennes største supporter.

Herrem mener at det er innsatsen under VM i Japan som er årsaken til at hun kom med på dette laget.

– Jeg spiller jo ikke i Champions League. De som gjør det, har flere arenaer å vise seg frem på, sier Herrem.

Hun spilte seriekamp mot Fredrikstad søndag, og da ble det solid tap.

– Nå har vi halvannen uke fri, forteller Herrem, som så EM-kampen mellom Østerrike og Tyskland da hun fikk vite at hun hadde kommet på det gjeve laget.

Setter pris på utmerkelsen

– Det er selvfølgelig utrolig hyggelig å få en slik anerkjennelse. Det er definitivt ikke noe jeg har tenkt på, men jeg blir veldig stolt av å få det fordi det er utrolig mange dyktige spillere i verden, sier Györs Kari Brattset Dale.

Hun og laget, som også Bredal Oftedal spiller på, har et tett program om dagen. Onsdag er det seriekamp mot Siofok, som har Silje Solberg i mål og Tor Oddvar Moen som trener.

– Deretter venter to helger med kamper i Champions League, legger østfoldingen til.

Hun synes fjoråret var veldig bra for hennes del.

– Jeg fikk mye tillit i Györ og var med og vant Champions League, sier Brattset Dale, som mellom treninger og kamper i Ungarn får tid til å følge med de norske herrespillere i EM.

– Det er utrolig gøy.

Lest vårt intervju med Stine Bredal Oftedal? På banen er Norge-kapteinen uredd. Utenfor har hun en helt spesiell frykt.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Ingen over, ingen på siden

Anna Vjakhireva tok tittelen Verdens beste spiller i kåringen til Handball Planet, en tittel Heidi Løke og Nora Mørk har hatt tidligere. Den russiske høyrebacken herjet med Norge i siste VM i Japan, da hun scoret ni mål i bronsefinalen, Dermed ble landslagstrener Thorir Hergeirssons spillere henvist til fjerdeplass.

Vidar Ruud

Islendingen advarte sine egne mot den russiskes storscoreren før denne viktige VM-kampen i Japan i desember, men det nyttet ikke.

Toft på topp

Danmark fikk for øvrig med sin målvakt Sandra Toft. Hun spilte tidligere i Larvik, men er nå i franske Bretagne.

Under VM hadde hun høy redningsprosent, og hun hadde også en god sesong på klubblaget.

Fire målvakter var nominert, men Toft kom seg forbi nederlandske Tess Wester, som var på gullaget. Toft fikk 43 prosent av stemmene.

– Det har vært et vilt år med tittelen dansk mester i Esbjerg og klubbskifte til Frankrig med toppkamper og Champions League. VM var selvfølgelig en kjempeskuffelse, men jeg er beæret over å slutte året som World Female Goalkeeper 2019. Det betyr mye at det både er eksperter og fans som stemmer, sier Toft i pressemelding fra Det danske Håndballforbundet.

Toft hadde en redningsprosent på 39 prosent i VM, etter 90 redninger på 229 skudd. Under sluttrunden presterte hun også uvirkelige ni redninger på 26 straffekast.