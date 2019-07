CHAMPAGNEY, HAUTE-SAÔNE (Aftenbladet): Med en 2.-plass på tirsdagens etappe til Nancy, beviste Alexander Kristoff (32) at spurtformen er der – til tross for at han har ladet opp til Tour de France som opptrekker.

Men uten en skadet Fernando Gaviria i UAE-lagoppstillingen, er det Kristoff som får hovedansvaret på oppløpet i Touren.