Sjekk hvilken godbit Molde-damene får i serieåpninga

Torsdag kom oppsettet som eliteserieklubbene, Norsk Topphåndball og Norges Håndballforbund ble enige om på et møte forrige uke. Molde får hjemmekamp mot Larvik i første serierunde onsdag 2. september. MHK-trener møter dermed det som lenge var klubben i hans hjerte, og dette gjør det sannsynlig at gjensynet vurderes som TV 2-kamp i første runde.

– Jeg var mange år i Larvik, men jeg føler ikke at dette er noe spesielt. Det er sånn denne sporten er. Jeg har vært borte i to år, og i mellomtida er klubben restartet helt på nytt. Jeg kjenner nesten ingen i Larvik lenger, det er vel et par spillere som var der i min tid. Jeg har ikke noe forhold til Larvik utover at jeg selvfølgelig har fulgt med hvordan det har gått med dem, sier Tor Odvar Moen, som i 2011 ledet Larvik til Norges eneste Champions League-triumf i håndball.