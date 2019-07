De Gendt satt i brudd hele etappen og klarte å holde ledelsen inn til mål selv om han ble jaktet av duoen Julian Alaphilippe og Thibaut Pinot.

– Det er ekstremt bra kjørt av Alaphillipe. Pinot har nok med å ligge på hjulet hans i den formen han er i nå, sa Thor Hushovd under TV 2s sending.

Det var ventet store brudd på lørdagens etappe. Det var blant annet håp om at Odd Christian Eiking eller Edvald Boasson Hagen skulle forsøke seg, men ingen nordmenn klarte å sette sitt preg på etappen.

– Pinot og Alaphilippe er guttene å se opp for, sa sammenlagtfavoritt Geraint Thomas i et TV 2-vist intervju etter etappen.

– Han flyr jo

Tidlig på etappen var det «bare» en kvartett som stakk av. Der satt Alessandro De Marchi, Thomas De Gendt, Ben King og Niki Terpstra.

De Gendt klarte til slutt å stikke av, men mot slutten ble han jaktet av Alaphilippe og Pinot. Årets Tour de Frances største franske stjerner knappet inn sekunder, men belgiske De Gendt holdt unna.

– De Gendt flyr jo, sa TV 2s ekspert Johan Kaggestad.

– Det er så imponerende at han klarer det etter så mange timer i brudd, sa Thor Hushovd om dagens etappevinner De Gendt.

De Gendt kunne fortelle etter etappen at han hadde fantastiske bein hele dagen.

– Fra det var 70 kilometer igjen, begynte jeg å tro at det kunne holde helt inn. Jeg måtte gjøre mitt beste for å holde avstanden alene. Det var tungt, men jeg er i fantastisk form om dagen, sa belgieren etter målgang.

Favoritten veltet

Alaphillipe ble uansett belønnet med å overta den gule ledertrøyen fra italienske Giulio Ciccone, som tok trøyen fra nettopp Alaphilippe torsdag.

Dermed får franskmannen sykle i ledertrøyen på nasjonaldagen søndag.

Lørdagens etappe kunne fått enda større betydning i sammendraget. Fjorårsvinner Geraint Thomas fikk seg nemlig et skikkelig skremmeskudd. Han gikk i bakken under to mil før mål, sykkelen ble ødelagt, og laget måtte slippe ned flere ryttere for å hjelpe ham opp.

– Jeg har det bra, men det er frustrerende. Det var et viktig øyeblikk i løpet, sa Thomas i et intervju vist på TV 2. Han trillet i mål på 10.-plassen.

Geraint Thomas tapte 20 sekunder til de to franskmennene, og ligger nå ett minutt og 12 sekunder bak Alaphilippe i sammendraget, mens Pinot ligger 53 sekunder bak sin landsmann.

