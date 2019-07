Alexander Kristoffs nest siste seiersmulighet under årets Tour de France var tirsdagens etappe til Nîmes, en by UAE-rytteren har gode minner fra. 32-åringen vant en etappe i touren i 2014 på samme sted.

Den 16. etappen under årets Tour var ventet å ende med massespurt, og spådommene ble sanne.

Kristoff posisjonerte seg ved å gå tilbake til sin gamle oppskrift med å følge andres tog.

Da det hele skulle avgjøres klarte imidlertid ikke Kristoff å henge med. Caleb Ewan tok sin andre etappeseier foran Elia Viviani og Dylan Groenewegen.

CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Var stokk stiv

Kristoff ble niendemann.

– Det var beina på slutten. Jeg hadde brukt mye krefter på å komme meg i posisjon. Det var mye start og stopp. Det var stokk stivt. Jeg hadde ikke nok krefter på de siste 350 meterne, sa Kristoff til TV 2 etter målgang.

– Jeg er litt skuffa. Men jeg var helt alene, og tenkte det kunne bli sånn, la han til.

Edvald Boasson Hagen kom inn på 12.-plass.

Fakta: Norske etappeseiere i Tour de France: Norske ryttere har gjennom tidene sørget for 17 etappeseiere i sykkelrittet Tour de France: * 2018 (1): 21. etappe (Alexander Kristoff) * 2017 (1): 19. etappe (Edvald Boasson Hagen) * 2014 (2): 12. og 15. etappe (Alexander Kristoff) * 2011 (4): 6. og 17. etappe (Edvald Boasson Hagen), 13. og 16. etappe (Thor Hushovd) * 2010 (1): 3. etappe (Thor Hushovd) * 2009 (1): 6. etappe (Thor Hushovd) * 2008 (2): 2. etappe (Thor Hushovd), 11. etappe (Kurt Asle Arvesen) * 2007 (1): 4. etappe (Thor Hushovd) * 2006 (2): Innledende prolog og 20. etappe (Thor Hushovd) * 2004 (1): 8. etappe (Thor Hushovd) * 2002 (1): 18. etappe (Thor Hushovd) * 1987 (1): 14. etappe (Dag Otto Lauritzen) Totalt har Hushovd ti etappeseiere. Boasson Hagen og Kristoff har tre, mens Arvesen og Lauritzen står med én seier hver.

På vanlig Tour de France-vis dannet det seg et brudd også på den flate etappen etter hviledagen. Feltets eldstemann, danske Lars Bak (39), fikk seg med Stéphane Rossetto, Paul Ourselin, Lukas Wisnowski og Alexis Gougeard.

Femmannsbruddet fikk imidlertid aldri noe særlig forsprang. Spurtlagene ville ikke la muligheten gå fra seg, selv om det bare er to dager til det kommer tre tøffe etapper i Alpene.

Med to kilometer igjen handlet alt om spurterne.

Fuglsang måtte bryte

Selv om tirsdagens etappe var av det lettere slaget, krevde den også sine ofre. Danske Jakob Fuglsang, kaptein på Astana, måtte sette seg inn i en ambulanse og bryte etter en velt.

– Det er en av de største favorittene før årets Tour de France som må gi seg her, sa TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

– Det er skikkelig, skikkelig kjedelig, fortsatte kommentator Christian Paasche.

Dansken var også involvert i en velt på den første etappen, men da kom han seg videre, selv om man kunne se at blødde fra hodet.

POOL / X80003

Onsdag kommer det en mellometappe som skal være for tøff for spurterne, samtidig som det er ventet at sammenlagtfavorittene vil pleie beina før touren skal avgjøres i Alpene. Derfor er regnes det med at et brudd skal gå inn.

Edvald Boasson Hagen var før Touren nevnt som en favorittene på den kommende etappen, men Dimension Data-rytteren har ikke vært seg selv i årets ritt.

– Edvald har ikke vært seg selv og er ikke i form. Å bli kjørt fra slik han ble da han var i brudd tidligere i touren er ikke likt ham i det hele tatt, sier tidligere proffsyklist Lars Petter Nordhaug om Hagens seiersmuligheter på den 17.-etappen.

Så da gjenstår paradeetappen til Champs-Élysées med norske øyne. Den vant Alexander Kristoff i fjor.

– Champs-Élysées-etappen vant han i fjor, og det er en etappe han har gjort det bra på de siste årene, har Kristoffs trener og stefar Stein Ørn sagt.