Nektet å dele podium med gullvinneren: – Det han har gjort snakker for seg selv

Kineseren svømte inn til 3.42,44 på distansen som Henrik Christiansen ikke klarte å kvalifisere seg til finalen på.

Sun slapp unna med en advarsel av FINA etter at han skal ha ødelagt en dopingprøve i fjor. Mange mener at han burde han vært utestengt.

Sølvvinneren Mack Horton viste tydelig hva han mente om saken under seiersseremonien og sto rolig bak pallen da utøverne viste frem sine medaljer for fotografene.

Kineseren og Horton har også at hatt en egen batalje utenfor bassenget tidligere. Australieren har flere ganger gått ut og beskyldt ham for å jukse.

– Frustrasjon er det rette ordet

Horton skal ifølge den australske storavisen The Age ha kalt Sun en «dopingjukser» før konkurransen.

– Frustrasjon er sannsynligvis det rette ordet. Jeg tror du vet i hvor stor grad, sier Horton til The Age.

Australieren la ikke skjul på sin avsky ovenfor Sun.

– Jeg tror du vet hvordan det er mellom oss. Det han har gjort snakker for seg selv, sier han.

Avisen skriver videre at Horton ikke informerte resten av laget om protesten i forkant. Sun mener konkurrenten viste mangel på respekt overfor hele Kina.

– Jeg er klar over at den australske utøveren viste misnøye overfor meg. At han er respektløs mot meg er greit, men å være respektløs mot hele Kina er veldig uheldig, og jeg var lei meg for det, sier Sun.

Får støtte

Cate Campbell, som har en rekke OL-medaljer å vise til, ga sin støtte til landsmannen i sosiale medier.

På bildedelingstjenesten, Instagram, skrev den australske 27-åringen: «Stå opp for en ren sport. Mack Horton, vi hyller deg».

Til The Age ga hun ytterligere støtte til Horton.

– Jeg støtter en ren sport og jeg støtter at svømmere står opp for deres tro. Jeg synes at Mack gjorde en utrolig jobb og vi vil ta det som en seier for Australia, sier hun.

Utestengt

Sun var utestengt i tre måneder i 2014 etter å ha blitt tatt med et ulovlig middel. Han påsto medisinen var tatt på grunn av et hjerteproblem. Under OL i Rio banket Horton ham på distansen.

Saken det nå gjelder stammer fra 2018. Kineseren skal ifølge dokumenter lekket fra FINAs antidopingkomité ha ødelagt en blodprøve med en hammer da dopingjegerne besøkte ham utenfor konkurranse i fjor.

De internasjonale svømmeforbundet (FINA) besluttet i januar at Sun slapp utestengelse. I stedet fikk han en advarsel. Denne avgjørelsen har Verdens antidopingbyrå anket innfor CAS.

