Haugseng slått ut av korona: – Angrer ikke på at jeg reiste

Håndballspiller Kaja Horst Haugseng (19) sliter med hodepine, verk i kroppen og sår hals etter at hun ble koronasmittet, men angrer ikke på at hun dro til Romania.

7 minutter siden

– Jeg har fremdeles hodepine, verk i kroppen og sår hals, men det går litt bedre nå. Det er ubehagelig å være smittet av et virus det ikke finnes en kur mot, men legen på laget har sagt at det ikke er noe å være redd for siden jeg er ung og godt trent, sier Kaja Horst Haugseng.

Den tidligere Sola- og Nærbø-spilleren er én av fem Tertnes-spillere som er bekreftet smittet med covid-19 etter klubbens kvalifiseringskamper til Europaligaen mot rumenske Dunarea Braila. I tillegg er Henrikke Kjølholdt, Eva Erdal Moen, Linn Gossé og Martine Knutsen smittet.