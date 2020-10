Én milliard ekstra til idretten i ny krisepakke

Mandag ble det åpnet for at arrangører i idrett og frivillighet kan søke om kompensasjon for tapte inntekter fra regjeringens tredje koronatiltakspakke.

Abid Raja og regjeringen med ny krisepakke. Foto: Vidar Ruud

Nå nettopp

Regjeringens tredje krisepakke er på én milliard kroner og gjelder arrangementer som var planlagt fra 1. september til 31. desember i år.

I krisepakke to ble det i alt søkt om kompensasjon på 1,6 milliarder kroner. Det ble delt ut 272 millioner kroner til lag og foreninger fra kulturminister Abid Rajas (V) første krisepakke.

Nytt i den tredje tiltakspakken er det at ordningen fra 1. november vris i retning av å belønne de arrangørene som kun delvis avlyser, stenger eller utsetter sine arrangementer og aktiviteter som følger myndighetenes råd eller pålegg.

Disse kan søke om å få kompensert 70 prosent av sine tap ut året. For arrangementer eller aktiviteter som blir helt avlyst, kan det maksimalt gis kompensasjon for 50 prosent av tapene.

Mer enn 1,2 milliarder kroner er allerede utbetalt i kompensasjon til organisasjoner som har hatt betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som har blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra myndighetene.