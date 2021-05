Mercedes-krise i Monaco: – Hva er det som skjer?

Det geniforklarte Mercedes-teamet gjorde det meste feil i Monaco Grand Prix - og Lewis Hamilton (36) raste mot sine egne på internradioen. Max Verstappen (23) og Red Bull derimot kunne juble.

23. mai 2021 16:42 Sist oppdatert nå nettopp

Verstappen vant og overtok dermed også ledelsen sammenlagt i Formel 1-mesterskapet. Det er første gang i sin karriere han leder VM. Avstanden ned til Hamilton er fire poeng (105 mot 101).

Carlos Sainz sørget for 2. plass til Ferrari, mens Lando Norris (McLaren) ble nummer tre. Mercedes opplevde en krisedag: Lewis Hamilton ble nummer syv og Valtteri Bottas måtte bryte, fordi mekanikerne ikke klarte å få av det ene hjulet.

– Hva er det som skjer, folkens? Jeg sa at dekkene kunne holdt lenger, så hvorfor hentet dere meg inn? raste verdensmester Hamilton til sjefene sine inne i pit-lane.

Han ble hentet inn til dekkbytte tidlig, men ble fortsatt liggende bak Pierre Gasly (25). Det likte Hamilton dårlig. Han ble også passert av Sebastian Vettel.

TRIUMF: Max Verstappen passerer kasinoet i Monte Carlo.

– Risikabel strategi, fastslår Atle Gulbrandsen på Viaplay - og får helt rett i det.

– Det er ting som har skjedd. Jeg forstår det ikke. Jeg har ikke snakket med mine ingeniører ennå, men vi skal helt klart diskutere det, sier Hamilton i et intervju vist på Viaplay.

– Dette var en dårlig helg, men vi skal se hvordan vi kan komme tilbake, fortsetter - men ifølge formula1.com sier han også:

– Neste løp i Baku er igjen et gateløp, og der kan vi komme til å slite like ille som her.

Enda verre var det med teamkollegaen Valtteri Bottas, som kom inn i pit-lane rett etter Lewis Hamilton. Mekanikerne klarte rett og slett ikke å få av det høyre forhjulet. De måtte til slutt gi opp, og finnen brøt løpet.

– Det er nok litt uggen stemning i Mercedes nå, fastslår eksperten Stein Pettersen på Viaplay.

– Det er uvirkelig. Jeg er mer enn skuffet. Det var en stor sjanse til å ta bra med poeng i dag, sier Bottas i et intervju vist på Viaplay.

– Dette er noe vi må lære av. Forhåpentligvis blir det bedre om to uker.

Men Mercedes var ikke det eneste teamet med trøbbel i Monaco: Minuttene før start ble forferdelig for Ferrari. Mannen med beste kvalifiseringstid - og dermed beste startspor - kunne ikke starte. Ferrari klarte ikke å få klar bilen til Charles Leclerc (23), som selvfølgelig var ekstremt skuffet over at han gikk glipp av beste startposisjon på hjemmebane i Monaco.

TRØST: Lewis Hamilton var blant de mange som trøstet Charles Leclerc etter at det ble klart at han ikke kunne starte.

Han ble trøstet av prins Albert, Lewis Hamilton, George Russell og mange andre.

– Det er vanskelig å ta dette, særlig her hjemme. Denne helgen hadde vi en mulighet til seier. Teamet har gitt alt. De har gitt meg en god bil. Jeg håper Carlos (Sainz) får et godt løp. Men for meg er det vanskelig å se noe negativt. Jeg var så klar for å kjempe om seieren her, og så kom jeg ikke en gang til start, sier Leclerc i et intervju vist på Viaplay.

Max Verstappen har nå to seirer og tre 2. plasser i de fem løpene som har vært avviklet til nå i 2021.

– Masterclass, sier teamsjef Christian Horner på internradioen til Verstappen.

Charles Leclerc viser stor sportsånd og er en av de første til å gratulere med seieren.

– Det er så spesielt å vinne her. Det er også første gang jeg er på pallen her. Det er så mange runder, du må holde fokus hele tiden.

Om å lede VM, sier Verstappen:

– Jeg er stolt, men det er en lang sesong.

Foruten seieren til nederlenderen, kunne Red Bull også glede seg over at Sergio Pérez hadde sitt beste løp til nå i 2021. Han jaget Norris i kampen om 3. plass på slutten.

Lewis Hamilton noterte beste rundetid og fikk et ekstrapoeng for det.

Monaco Grand Prix er glamourløpet som kjendisene elsker og førerne hater. Det er vrient å håndtere de lange Formel 1-bilene gjennom de smale gatene og mange svingene i Monte Carlo.

– Bilene er for raske - og for store - for Monaco nå, sier tidligere Renault-fører Jolyon Palmer som ekspert på BBC Radio 5 live.

Blant kjendisene denne gang var Erling Braut Haaland og Serena Williams. Tennislegenden hadde jobben med å flagg førerne i mål.

– Jeg blir inspirert av å se disse utrolige førerne, sier Williams i et intervju vist på Viaplay.

Også neste løp går i bygater. Nærmere bestemt i Aserbajdsjans hovedstad Baku.

Resultater:

Verstappen (Red Bull). Sainz (Ferrari, +8.9). Norris (McLaren, +19.4). Perez (Red Bull, +20.4). Vettel (Aston Martin, +52.5). Gasly (Alpha Tauri, +53.8). Hamilton (Mercedes, +68.2). Stroll (Aston Martin, 1 runde). Ocon (Alpine, 1 runde). Giovinazzi (Alfa Romeo, 1 runde) Raikkönen (Alfa Romeo, 1 runde) Ricciardo (McLaren, 1 runde) Alonso (Alpine, 1 runde) Russell (Williams, 1 runde) Latifi (Williams, 1 runde) Tsunoda (Alpha Tauri, 1 runde) Mazepin (Haas, 3 runder) Schumacher (Haas, 3 runder)

DNF - Bottas (Mercedes).

DNS - Leclerc (Ferrari).