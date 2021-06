Koronavirusutbrudd i French Open: – Skummelt

Gigantturneringen French Open i tennis har fått sine to første spillere som har testet positivt.

Nikola Mektic og Mate Pavic har testet positivt for koronaviruset. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

3. juni 2021 09:59 Sist oppdatert nå nettopp

PARIS. Paret er umiddelbart tatt ut av turneringen og satt i karantene.

Det kom frem i en pressemelding sent onsdag kveld, på en arena der de siste kampene ble spilt ved midnatt. Saken er også gjengitt i den franske storavisen L’Equipe.

Skysports hadde navnene, som før det var ute på Twitter.

– Dette er ikke hvem som helst, men det beste doubleparet, Mate Pavic og Nikola Mektic. De er erstattet av det spanske paretPedro Martinez og Pablo Andujar. Det spanske paret, som skulle ha møtt de beste er borte fra tablået. Det gjelder Feliciano Lopez og Jaume Munar, sier Sverre Krogh Sundbø, kommentator i Eurosport.

Pavic og Mektic kunne Casper Ruud og hans makker møtt, hvis de går til tredje runde. Deres første kamp er torsdag ettermiddag.

Sundbø liker ikke det som skjer:

– Dette er litt skummelt fordi vi ikke vet hvem som er deres treningspartnere og hvem de omgås. Det siste vi vil nå, er å ha en koronaskandale i French Open.

Det var en skandale i fjor sommer i en tennisturnering i Beograd, der en stor andel av spillerne fikk sykdommen, inkludert verdensener Novak Djokovic.

Nå har altså motstanderne til dem som testet positivt, trukket seg. Av ukjente årsaker.

Må ha mange tester

Alle som har en rolle i Grand Slam-turneringen, må teste seg jevnlig. Det gjelder spillere, trenere, frivillige og journalister. Dessuten er munnbind påbudt hele tiden bortsett fra i spilletiden.

Spillerne er blitt vant til slik testing, og som Casper Ruud sa onsdag: Vi testes hver tredje dag. Han hadde, som andre, levd i en boble i lang tid.

Roland-Garros er en av årets store tennisturneringer. Foto: Mette Bugge

Ruud skal torsdag spille double i den andre kampen på banen. Kampen starter omtrent klokken 13.

Onsdag ga Casper Ruud tydelig beskjed om at han ikke kunne ta imot blokker og penner, som fansen ville ha ham til å skrive autografer på og med. Trolig vil også de rundt ham være enda mer restriktive nå, ved ikke å tillate at fansen kommer for nær.

Når det gjelder de to som måtte ut, så blir de erstattet av det første reserveparet. Turneringen går sin gang, men det blir høy beredskap.

Da Aftenposten informerte trener Christian Ruud tidligere i formiddag, sa han at han ikke hadde hørt om dette. Nå sier han:

– Dette er synd for dem det gjelder, for de har sikkert trent og forberedt seg.