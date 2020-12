Øyeblikket som rørte verdensstjernen: – Ville bare klemme henne

Da Mikaela Shiffrin brøt sammen av tårer, viste konkurrentene empati og forståelse. – Jeg kan ikke forestille meg hva hun har vært gjennom, sier Tessa Worley.

TRØST: Tessa Worley gir Mikaela Shiffrin en klem etter den emosjonelle seieren. Også Federica Brignone tok hånd om amerikaneren. Foto: SEBASTIEN NOGIER / EPA

– Når konkurrentene dine kan løfte deg opp som venner, da vet du at det er noe spesielt, skrev Shiffrin om bildet på Instagram.

Mandag sto hun på toppen av podiet for første gang siden januar. Det er uvanlig lenge for tidenes tredje mestvinnende alpinist, men så har 2020 vært et helt uvanlig år for henne også.

Pandemien har skapt tunge stunder for de fleste, men for Shiffrin er det tapet av faren, Jeff, som har tynget henne ned. 65-åringen var involvert i en ulykke i januar, og Shiffrin hastet hjem til USA fra alpinsirkuset i Europa. På sykehuset fikk hun tilbrakt noen siste øyeblikk med faren, før han gikk bort i februar.

– Jeg kjørte ikke alene i dag, sa Shiffrin etter rennet.

I målområdet brøt hun sammen i tårer. Det var ingen tvil om hvem hun tenkte på da seieren var et faktum.

– Jeg beklager, fikk hun så vidt presset ut, før hun hentet seg inn igjen.

– Det er vanskelig å forklare. 95 prosent av meg følte at jeg ikke kunne gjøre det, men så var det en del av meg på riktig tidspunkt og jeg var ..., fortsatte skistjernen – igjen uten å fullføre setningen.

– Det er vilt å være tilbake her, fikk hun avsluttet, tydelig preget av stunden.

EMOSJONELL: Det var blandede følelser for Shiffrin etter hennes første seier på nesten et år. Foto: SEBASTIEN NOGIER / EPA

Shiffrins far pleide ofte å stå blant pressefotografene da datteren suste i mål, i håp om å få nye blinkskudd til familiealbumet. Mandag var bare moren til stede, men noen andre fikk fanget det rørende øyeblikket i målområdet.

– Hun er virkelig sterk, sa Federica Brignone om Shiffrin.

Italieneren kom på 2.-plass og var en av konkurrentene som trøstet amerikaneren mens tårene tok overhånd.

– Hun er verdens beste på ski. Teknisk er hun nesten perfekt, skrøt Brignone videre.

Også franske Tessa Worley, som endte på 3.-plass, beundrer skikjøreren – men ikke mist mennesket – Mikaela Shiffrin.

– Jeg ville bare klemme henne. Jeg var så veldig stolt av henne. Jeg kan ikke forestille meg hva hun har vært gjennom, sa Worley.

Med mandagens seier tangerte Shiffrin Marcel Hirscher i antall verdenscupseire. De har begge 67 topplasseringer. Ingemar Stenmark har flest med 86, fire flere enn Lindsey Vonn.

– Etter alt som har skjedd, er det vanskelig å fatte at jeg kunne komme tilbake. Jeg er veldig glad, men samtidig trist fordi ... Det er vel åpenbart hvorfor. Det er en litt bittersøt seier, sa Shiffrin i et intervju litt senere, etter de første tårene hadde forsvunnet.