Krever ny protokoll for håndball-EM og verdenscupen på ski

Arrangørene av håndball-EM i Trondheim og verdenscupen på ski i Lillehammer må levere nye forslag til smittevernprotokoller for å få karanteneunntak.

MÅ JOBBE MER: Kulturminister Abid Raja ba om en ny smittevernsprotokoll i et møte med idrettspresident Berit Kjøll, håndball- og skiforbundet mandag. Foto: Frode Hansen

Nå nettopp

Det betyr at en avgjørelse om hvorvidt håndball-EM for kvinner og verdenscuphelgen i Lillehammer kan arrangeres som planlagt, trolig vil foreligge først tidlig i neste uke.

Det opplyser kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

De begynner å bli knapt med tid til de to arrangementene. De er bare 24 dager unna. Det starter for Norges del mot Polen i Trondheim 3. desember, mens verdenscupen på Lillehammer starter med kombinert samme kveld. Langrenn og hopp kommer dagen etter.

Raja holdt mandag et digitalt møte med helseminister Bent Høie (H), idrettspresident Berit Kjøll, håndballpresident Kåre Geir Lio, skipresident Erik Røste og representanter fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Der ble smittevernprotokollene som skal redde de to arrangementene i desember, drøftet. Idretten fikk tilbakemeldinger på de planene som er lagt fram.

At det må gjøres grep med protokollene i dagene som kommer, betyr at et klarsignal for håndball-EM og verdenscupen på ski drøyer ytterligere.

Kulturministeren er samtidig klar på at det legges opp til rask behandling når de nye planene legges fram.

– Høie og jeg skal forsøke å få til en avgjørelse i løpet av uken, senest i starten av neste uke. Vi skal prøve før, men vi har sagt at det kan være det ikke skjer før i starten av neste uke. Vi må også se hvordan de nye nasjonale tiltakene som er satt inn, virker. Om hvorvidt pila peker opp eller ned, sier Raja til NTB.

Etter at Skiforbundet og Håndballforbundet har lagt fram sin nye protokoller, må FHI og Helsedirektoratet komme med en oppdatert anbefaling før regjeringen tar en endelig beslutning.

Raja opplyser til NTB at smittesituasjonen da forbundene først la fram sine protokoller 20. oktober, var ulik den som er nå.

Kulturministeren bekrefter at han har vært i kontakt med sin danske kollega rundt problematikken som omgir håndball-EM.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har satt frist til tirsdag med å få en avgjørelse rundt verdenscuprennene i hopp, langrenn og kombinert på Lillehammer. Om den fristen er endelig, er usikkert.

Det kreves et unntak fra de strenge norske smittevernreglene for at både håndball-EM og verdenscupen på Lillehammer skal kunne avvikles.

EM-sluttspillet skal etter planen spilles fra 3. til 20. desember. Må Norge si nei, kan Danmark komme til å ta over resten av EM og blir alene-arrangør. Men også i Danmark er det problemer. I forrige uke ble Frederikshavn utelukket som arrangør på grunn av coronasituasjonen nord i Danmark.