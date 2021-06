Brann-spissen pøser inn mål på lån. Han setter pris på Ingebrigtsens brutale ærlighet.

Erlend Hustad fikk grei beskjed. I ettertid er han glad for det.

Erlend Hustad var reserve i Brann i flere år. Nå lykkes han på banen med Sandnes Ulf i 1. divisjon. Foto: Tor Høvik

Erlend Hustad satt med følelsen av at ingenting var godt nok.

Uansett hva han gjorde på trening, uansett hvilken innsats han la ned, følte han seg sjanseløs på å få spilletid i Brann.

Etter syv innhopp under Kåre Ingebrigtsen, gikk spissreserven fra Molde til slutt og spurte rett ut: «Har du meg i planene for 2021?».

– Det hadde han ikke. Da var valget ganske enkelt, sier Hustad, som gikk på lån til Sandnes Ulf.

Der er det blitt seks mål på seks kamper i 1. divisjon. Fredag scoret han begge målene da Sandnes Ulf vant 2–1 mot Stjørdals/Blink.

Ingen i divisjonen har scoret flere.

Hustad har kunnet juble for scoring seks ganger allerede denne sesongen. Foto: Jarle Aasland, Stavanger Aftenblad

Setter pris på ærligheten

Med scoringsformen på plass og beskjeden han fikk i Bergen på avstand, gir Hustad treneren i Brann en slags ros.

– Jeg setter pris på den brutale ærligheten. Heller det, enn at han hadde pyntet på det og sagt jeg var i planene – da kunne jeg sittet på benken der med lang nese.

– Nå ble det nesten «yes, jeg fikk et svar» i stedet, legger Hustad til.

Han har kontrakt med Brann ut neste år. Svarer «utelukker ingenting» på spørsmål om han ser for seg å komme tilbake.

– Men det var en felles forståelse av at jeg måtte spille kamper. På slutten i fjor følte jeg at jeg bare gikk på trening for meg selv. Det var ikke en godbit i slutten av uken å se frem til.

Brann-sjef Kåre Ingebrigtsen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Brann-trener Ingebrigtsen gir Hustad rett i at et tydelig valg ble tatt i fjor.

– Vi bestemte oss for å gå for Daouda Bamba. Så dette stemmer jo egentlig. Vi skulle sette et lag, og Erlend hadde vært veldig mye ute det siste halvannet året, sier Ingebrigtsen.

Trønderen sier det er «helt strålende» at Hustad blåser inn mål litt lenger sør.

– Vi kan si at vi hadde trengt ham her, men det hadde definitivt ikke vært bra for Erlends karriere, sier Ingebrigtsen.

– Kan han ha en fremtid i Brann?

– Det er bare å score mål videre, det. Vi ser kampene og han har hatt kjempegodt av å få spille. Ikke noe gleder oss mer, sier Ingebrigtsen.

I Sandnes har Hustad fått spørsmål om det er et element av revansje i å score som han nå har gjort.

– På en måte, men det er kjedelig å se at det går trått i Bergen.

Erlend Hustad etter scoring i treningskamp for Brann mot Øygarden i fjor. Foto: Rune Sævig

Klar beskjed fra Landro

Trener Steffen Landro tror Hustad har mer å gå på.

– Det interessante og spennende er at han kan bli ganske mye bedre enn han allerede er. Fysisk er Hustad fin nå, men det mangler litt på touchen og det å spille mange kamper, sier Landro, som også trente Hustad i Nest-Sotra.

Sandnes Ulf-trener Steffen Landro fra Sotra vet å si fra. Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad

Den alltid tydelige Sotra-strilen kaller Hustad en dominerende spiller i 1. divisjon. En som forsvarsspillerne alltid vil slite med, takket være en pakke av fart, kraft og gode avslutninger.

Men Landro hadde ikke vært Landro uten et stikk til spissen sin.

– Hustad blir så lettet når han scorer et mål at han blir mindre aggressiv etterpå. Da kan han skru helt av. Det har jeg tatt ham på, sa Landro før fredagens Hustad-dobbel.

Hustad humrer i retur.

– Vi skal telle opp etter sesongen. Da tror jeg Landro trekker tilbake alt det der, sier den Brann-eide spissen som har scoret klart flest mål i år.

Ekspertens dom

I Eurosport har 1.-divisjonsguru Joacim Jonsson latt seg imponere i perioder.

– Men 1. divisjon er ikke Eliteserien. Ikke la dere blende, sier Jonsson.

– Noen spisser kan være enorme i 1. divisjon. Så blir de spist opp i Eliteserien. Det tror jeg kan gjelde Erlend nå. Jeg tror han har det fint der han er, utdyper han.

Svensken mener det for Hustads egen karriere kan være lurt å bruke tid på nivået han er.

– Å være litt ut og inn, som han kanskje kunne vært i Brann, er ikke nødvendigvis det beste for ham. Jeg likte Hustad veldig godt da han spilte i Notodden. Nå vil jeg se at han kan score like mye over tid i Sandnes Ulf.