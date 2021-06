Sandviken-spilleren må jobbe ved siden av fotballen: – Noen dager er jeg helt gåen før jeg skal på trening

Seks av ti kvinnelige fotballspillere tjener under 100.000 i året.

Hun har ikke høydeskrekk, men har respekt for høyder. – Jeg er alltid dobbeltsikret, sier Stavenes.

11. juni 2021 08:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har aldri falt ned, men har kjent på suget i magen når taket glipper, sier Sandra Stavenes (25) mens hun klatrer oppover den ni meter høye stolpen rett ved Steinsvikvegen i Fana.

Hun drar den ene foten løs, presser piggene på jernskoene inn i treverket, før hun gjentar samme prosedyre med motsatt fot. Så flytter hun sikringene ett hakk opp. Slik fortsetter hun. Steg for steg. Helt til hun er oppe med kablene der vi vanligvis ser fuglene sitte en skyfri sommerdag.

Hun borer hull i stolpen, skrur inn nye bolter og drar opp den lange, svarte luftkabelen som skal trekkes videre til neste stolpe på motsatt side av veien. Kabelen skal utbedre fibernettet i området.

Hun har alltid likt å klatre i trærne.

Stor utvikling siden 2017

Stavenes er toppidrettsutøver, men på dagtid jobber hun som fibermontør i BKK Enotek. Etter arbeidstid bytter hun ut stolpeskoene med fotballsko. Hun er målvakt for Sandviken i Toppserien, men tjener ikke nok til å kunne leve av idretten. Slik er det for mange kvinnelige fotballspillere.

– De siste årene har vi sett at dette er på vei til å endre seg, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

Seks av ti kvinnelige fotballspillere tjener under 100.000 i året nå. Det er en nedgang på 20 prosent siden 2019, da gjaldt dette åtte av ti.

Jørgensen sier at omtrent 75 prosent av spillerne i Toppserien nå har profesjonelle kontrakter, resten har amatørkontrakter.

Snittlønnen blant proffspillerne er 15.000 kroner i måneden.

– Det er mye bedre enn det har vært tidligere. Det har vært en enorm utvikling siden debatten rundt norske kvinners vilkår i fotballen i 2017, sier hun.

Debatten førte til store endringer. Blant annet overtok fotballen selv markedsrettighetene og fikk inn flere viktige samarbeidspartnere. Dette ga muligheter til å profesjonalisere klubbene og idretten, som igjen ga økonomisk gevinst.

Gjennomsnittsbudsjettet blant klubbene i Toppserien har siden 2017 doblet seg fra fem millioner i snitt, til ti millioner kroner nå.

– Vondt at de sliter seg ut på veien

Jørgensen er imponert over drivkraften og viljestyrken til blant andre Stavenes.

– De ofrer alt på grunn av en enorm kjærlighet for idretten sin. Frem til nå har de fått verken penger eller berømmelse i retur. De er gode rollemodeller som jobber hardt, men det er vondt at de sliter seg ut på veien.

– Målet er en helprofesjonell liga med et system som gjør det mulig å ta utdannelse ved siden av, men uten at de må jobbe. De skal ha lønnen fra fotballen som en trygghet i bunn, sier hun.

Hun var redd for ballen da hun var liten, og hadde ikke planer om å bli keeper. Nå jakter hun på førstekeeperplassen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Vil bli førstekeeper

Stavenes begynte å spille fotball da hun var syv år. Det viste seg tidlig at hun hadde et talent bakerst på banen. Nå er hun andrekeeper i Sandviken og kjemper for å nå målet om fast plass i førsteelleveren til det gulljagende toppserielaget.

Det kan være krevende å kombinere med en jobb som til tider består av å klatre opp og ned høye stolper med tungt utstyr i ekte bergensvær.

– Noen dager er jeg helt gåen før jeg skal på trening, men det handler mest om at jeg må få i meg nok mat før trening. Det er den største utfordringen, sier målvakten.

Stolpeskoene gjør veien til toppen enklere, men det er fortsatt tungt å klatre opp og ned i stolper hele dagene.

Fra 3 til 35 millioner kroner

Lønnsbudsjettet for spillerne i Sandviken Toppfotball er rundt fire millioner kroner. Det er store forskjeller på hva den enkelte spiller tjener. Lønnen bestemmes ut fra ulike kriterier som blant annet markedsverdi, interesse og antall landslagskamper.

– De fleste spillerne har moderate lønninger. De er flinke til å gjøre det beste ut av det de har, sier styreleder Pål Hansen i Sandviken Toppfotball.

Medieavtalen, som økes fra dagens tre millioner kroner, til 35 millioner kroner i 2023, både tror og håper styrelederen vil bidra til at vilkårene bedres når det gjelder lønninger og at det å være profesjonell kvinnelig fotballspiller vil bli enklere i årene fremover.

Målet er å bli førstekeeper i Sandviken. Hva som blir neste steg, er hun ikke sikker på.

– Tar det som en treningsøkt

Stavenes synes det er skuffende at det fortsatt er et enormt gap mellom kvinnelige og mannlige fotballspillere når det gjelder lønn og vilkår, og sier at kvinnene legger ned like mye trening på fotballbanen som herrene, og burde få bedre betalt.

Hun er helt avhengig av å ha en jobb utenom fotballen for å klare seg økonomisk.

Hun må bære med seg mye utstyr til toppen for å få gjort jobben sin. Det er Stavenes vant til.

Arbeidsdagene kan være tunge for 25-åringen.

– Selv om jeg er sliten etter jobb, må jeg møte opp og prestere på trening. Noe annet går ikke, mener hun.

Toppidrettsutøveren setter piggene i treverket og klatrer opp mot toppen på den neste stolpen. Hun stopper opp, flytter på en sikring, og sier:

– Jeg må bare ta dette som en treningsøkt.