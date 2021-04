Hovland var i kjempetrøbbel – reddet av flere magiske slag: – Golfoppvisning

Viktor Hovland (23) kjempet for å overleve da han hentet frem en serie ekstreme slag på Augusta-banen under den prestisjefulle Masters-turneringen.

10. apr. 2021 00:03 Sist oppdatert 30 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Halvveis i fredagens runde sto Hovland i fare for å ikke klare cuten, og dermed takke farvel til turneringen. Masters har den vanskeligste cuten blant majorturneringene, hvor bare de 50 beste spillerne går videre til helgens avgjørende runder. Før de åtte siste hullene lå nordmannen på 49.-plass.

– Nå blinker rødlampene litt, kommenterte Henrik Bjørnstad hos Eurosport.

– Nå må han skru av bogey-kranen resten av dagen, fortsatte den tidligere golfproffen.

I stedet ble det en ny bogey, og på det verste var Hovland helt nede på 57.-plass, fire slag over par. Nå var han helt avhengig av å heve spillet for å få være med videre.

I TRØBBEL: Viktor Hovland hadde ingen stor dag på golfbanen under fredagens runde av Masters. Foto: BRIAN SNYDER / X90051

Nordmannens spill har svingt noe voldsomt gjennom hele Masters-turneringen. Gang på gang har han havnet på etterskudd, for så å hente seg inn igjen og unngå en fadese. Slik gikk det denne gangen også.

En birdie på det 13. hullet ga stortalentet litt pusterom på rett side av cuten, og en vakker eagle to hull senere sendte ham bort fra faresonen.

– Det er dagens slag! For en type han er. Det er et 1 av 1000-salg, ropte Bjørnstad.

Hovland har tidligere sagt at han «suger til å chippe», men beviste at nærspillet har blitt langt bedre den siste tiden.

– Det er ingen tvil om at han har blitt bedre rundt greenene. Det betaler seg, sa medkommentator Per Haugsrud.

Se slaget øverst i saken.

Les også Ekspert om Hovland: – Vanvittig utvikling av fysikken

Fra hull 13 til 17 gikk han elleville fem under par, og plutselig var nordmannen ett slag under par totalt sett. En utrolig utvikling fra et bekmørkt utgangspunkt noen hull tidligere på fredagens runde.

– Nå er det nesten så jeg ligger corona til side og gir deg en klem, lo Bjørnstad da Hovland på nytt viste frem nærspillet og senket ballen i hullet med et utrolig slag.

– Det er en golfoppvisning. Nå er det Viktor som gjelder. Han kan ikke holde på sånn, sa en smått sjokkert Haugsrud.

Hovedpersonen gikk rolig mot hullet og plukket ballen ut av hullet som om ingenting spesielt hadde skjedd.

Les også Hovland om nedturene: – Jeg hadde litt mentale kollapser

Hovland fikk en drømmestart på fredagens runde med to birdies på de tre første hullene. For første gang i Masters-turneringen var han under par totalt sett, men livet på negativ side ble kortvarig.

På de fem neste hullene ble det to bogeys og én dobbeltbogey, og for tredje gang i løpet av turneringen lå 23-åringen tre slag over par sammenlagt. Nedturen fortsatte før han hentet seg kraftig inn mot slutten av dagen.

Hovland gikk dagens runde to slag under par og ligger nå ett slag under par sammenlagt før helgens to avsluttende runder. De beste spillerne er seks-syv slag under par, dermed er seierssjansene til det norske håpet særdeles små. Men det gjenstår totalt 36 hull over de to kommende dagene.