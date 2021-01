Hovland-konkurrent anklages for juks: – Hva er det som skjer?

Det ville seg ikke helt for Viktor Hovland under den tredje runden i Farmers Insurance Open, hvor kontroversielle Patrick Reed igjen skapte overskrifter.

REED OG HOVLAND: Her fra en tidligere turnering. Foto: Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

36 minutter siden

Hovland storspilte under krevende værforhold fredag, men i strålende solskinn lørdag fant han aldri flyten og gikk runden ett slag over par.

Etter ni hull lå han på par for dagen etter to bogeyer og to birdier, og han startet også de siste ni hullene med en birdie. Så fulgte fire rufsete hull, hvor han gikk fire slag over par grunnet to bogeyer og én dobbeltbogey.

Dermed klarte han ikke å beholde ledelsen han hadde etter to runder, men med to birdier på de siste to hullene sørget han for at han fortsatt var i tetkampen før søndagens avsluttende runde.

Hovland er på en delt tredjeplass, to slag bak lederduoen Patrick Reed og Carlos Ortiz.

GOD AVSLUTNING: Med to birdier på de to siste hullene holdt Hovland seg inne i tetkampen. Foto: Orlando Ramirez / X02835

Reed storspilte på de første ni hullene og hadde en ledelse på fire slag ned til konkurrentene.

På hull 10 slo han seg ut i roughen på andreslaget. Ballen spratt tydelig opp før den la seg til ro. Reed mente ballen var plugget og plukket ballen opp, før han etter hvert tilkalte en dommer for å se på situasjonen. Reed fortalte da til dommeren at ballen ikke spratt opp.

Når en ball er plugget har man rett på en fridropp, men ballen vil ikke være plugget når den spretter opp.

– Ballen forsvant ut til venstre. Ingen av oss så at den spratt. Vi spurte den frivillige og hun sa at ballen ikke spratt. Derfor markerte jeg ballen for å se om den var plugget, sier Reed i et intervju vist på Eurosport Norge.

På sosiale medier har det kommet flere reaksjoner på hendelsen, og de norske Eurosport-kommentatorene reagerte også kraftig på det som skjedde.

– Den ballen er jo ikke plugget i det hele tatt, sa Per Haugsrud, og fulgte opp:

– Hva er det som skjer, spurte Haugsrud, tydelig forbløffet over situasjonen.

Reed har vært i flere regelkontroverser tidligere sesonger og er kjent som en kontroversiell figur i golfverdenen. Etter at han reddet par på hull 10, slet han stort på avslutningshullene og gikk fra å lede med fire slag til å være i delt ledelse etter endt runde.

Hovland vant to ganger på PGA-touren i fjor og er rangert helt oppe på 14. plass i verden før ukens turnering. Skulle han gå helt til topps denne uken, vil det være hans største seier i karrieren så langt. 15 av verdens 30 best rangerte golfspillere deltar i turneringen, med verdenstoer Jon Rahm som den best rangerte.

Søndagens finalerunde sendes på Eurosport Norge fra klokken 19.00.