Ingebrigtsen-brødrene tok forskjellige NM-valg

Jakob Ingebrigtsen løper 1500 meter under helgens friidretts-NM i Bergen. Kanskje blir han også å se på 800 meter.

Jakob Ingebrigtsen kommer til Bergen. Petr David Josek / AP

18. sep. 2020 19:17 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyser pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB fredag.

Jakob Ingebrigtsen var i utgangspunktet påmeldt fem NM-distanser. Han sto på listene over aktuelle deltakere både på 800 meter, 1500 meter, 5000 meter, 10.000 meter og 3000 meter hinder.

Nå er det klart at han løper 1500 meter, mens det fortsatt ikke er tatt noen avgjørelse rundt 800-meteren.

Finalen på 1500 meter går lørdag kveld klokken 18.45. Tre kvarter deretter er det forsøk på 800 meter. Finalen på sistnevnte distanse går søndag.

Filip Ingebrigtsen står over NM i friidrett. Trond Reidar Teigen / NTB

Filip dropper NM

På 1500 meter er Jakob Ingebrigtsen direktekvalifisert for finale. Det var en forutsetning for at han skulle rekke å løpe distansen på Fana stadion.

Så sent som torsdag kveld slettet 19-åringen storebror Henriks norske rekord på 3000 meter med nesten ti sekunder da han løp på 7.27,05 under Diamond League-stevnet i Roma.

Tidligere fredag kunngjorde lillebror Filip Ingebrigtsen på Instagram at han ikke kommer til start under mesterskapet i Bergen.

«Ingen NM for min del i år. Lykke til alle som ska delta», skrev han.

Filip var i utgangspunktet påmeldt 800 meter, 1500 meter og 5000 meter under NM på Fana stadion i Bergen.

Ingen Henrik

Tidligere denne måneden trakk 27-åringen seg fra 1500-meteren under Diamond League-stevnet i Brussel. Da var det en leggskade som stoppet mellomdistanseprofilen.

Storebror Henrik Ingebrigtsen blir heller ikke å se i Bergen. Han er ikke påmeldt mesterskapet.

