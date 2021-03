Måtte ta grep etter naboprotester. Slik ønsker Tennisklubben å bygge ut ved Stadion

Etter at naboene stoppet de første utbyggingsplanene, har Kristiansand Tennisklubb (KTK) kommet opp med nye. Der har padeltennis fått større plass enn først tiltenkt.

Det er i dette området på Kristiansand stadion at Tennisklubben ønsker å bygge ut anlegget sitt. Hvis de får gjennomslag vil de ha fire utendørs- og fire innendørsbaner samt to innendørs padeltennishaller. Foto: Steffen Stenersen

KRISTIANSAND: – Vi har både nedskalert prosjektet med 400 kvadratmeter, og flyttet innendørshallene. Nå håper vi at det skal bli lettere for naboene å godta prosjektet, sier Øistein Wirak, styreleder i KTK.

Klubben har ekspandert de siste årene både i medlemstall og hva banekapasitet og fasiliteter angår. I 2012 var de under 100 medlemmer, og hadde kun tre eldre utendørsbaner og en tilårskommen boblehall bak sittetribunen på Kristiansand stadion. Siden har de utvidet i to byggetrinn, og har nå både tre utendørsbaner og tre innendørsbaner foruten et lite klubbrom.