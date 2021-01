Erevik slakter VM-forholdene: – Skal et mirakel til for at boblene ikke sprekker

Tidligere landslagskeeper Ole Erevik (40) mener smittevernet under håndball-VM i Egypt er fullstendig uforsvarlig.

Ole Erevik er svært kritisk til smittevernet under håndball-VM i Egypt. Foto: Vidar Ruud

8 minutter siden

– Foregår det som nå i tre uker framover skal det et mirakel til for at boblene ikke sprekker. Dersom det kommer smitte inn i i boblene, så starter problemene, sier Ole Erevik.

– Jeg mener det er fullstendig uforsvarlig. Det er ikke mye kontroll på saker og ting her.