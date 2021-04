Solskjær snakket med sinte United-fans som protesterte mot eierne

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær gikk i dialog med en gruppe supportere som torsdag tok seg inn på klubbens treningsanlegg Carrington.

Manchester United-eierne Joel og Avram Glazer møter kritikk. Foto: Joan Monfort / AP / NTB

NTB

22. apr. 2021 12:01 Sist oppdatert nå nettopp

Flere britiske medier, blant dem Manchester Evening News og Daily Mail, melder om supporter-protestene.

Aksjonen var rettet mot klubbens omstridte eiere. Den amerikanske Glazer-familien har styrt United siden 2005.

Bilder i sosiale medier viser supportere med store bannere ved begge inngangene til treningsanlegget. Et av bannerne bærer teksten «Glazer out», mens et annet lyder «Vi bestemmer når dere spiller».

Andre bannertekster henviser til eiermodellen det opereres etter i tysk fotball, der klubbens medlemmer må eie minst 51 prosent av aksjene. Det gir fansen en helt annen innflytelse enn i England.

Massiv kritikk

Ifølge journalisten Samuel Luckhurst, som er United-sjefskribent i lokalavisen Manchester Evening News, rykket klubbledelsen på Old Trafford ut med uttalelse etter at protestene ble gjort kjent.

Der fremgår det at Ole Gunnar Solskjær og flere andre skal ha kommet fansen i møte.

«Rundt klokken 9 i morges skaffet en gruppe personer seg tilgang til klubbens treningsanlegg. Manageren og andre snakket med dem. Bygningene er sikret, og gruppen har nå forlatt området», heter det i uttalelsen.

Det har blåst orkan rundt Manchester United og de øvrige elleve toppklubbene som søndag lanserte sine planer om å gå sammen i en ny utbryterliga. Etter to døgn med massiv kritikk gjorde United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool og Tottenham retrett og meldte seg ut av prosjektet tirsdag.

Onsdag fulgte Milan, Inter og Atlético Madrid etter. Også Juventus har erkjent at superliga-prosjektet har minimale sjanser for å leve videre.

Havari

Onsdag rykket United-eier Joel Glazer ut med en unnskyldning til klubbens fans i et åpent brev publisert på klubbens nettsider.

«I forsøket på å skape en mer stabil situasjon for fotballen, viste vi ikke tilstrekkelig respekt for dens tradisjoner, som opprykk, nedrykk og fotballpyramiden. Det beklager vi», skrev han.

«Dette er verdens største fotballklubb, og vi ber uforbeholdent om unnskyldning for uroen vi har påført dere de siste dagene. Det er viktig for oss å gjøre opp for det», het det videre.

United-eierne skal ha vært sentrale i de havarerte planene om den nye superligaen.