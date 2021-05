Nora (18) syklet sitt første ritt som proff: – Ganske fornøyd

Sykkeltalentet Nora Tveit (18) fra Stavanger signerte nylig sin første proffkontrakt med Team Coop ut 2023. Nylig fikk hun sin debut for laget da hun syklet sitt første sykkelritt som senior i Belgia.

Nora Tveit kan endelig konkurrere igjen etter å ha signert for Team Coop. Foto: Privat

13. mai 2021 09:43 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Det betyr ganske mye, spesielt med tanke på koronasituasjonen. Det gjør at jeg får sjansen til å sykle ritt i utlandet igjen og ta steget fra junior til senior. Det var en periode det så ut som jeg måtte vente et par år på den muligheten, sier Tveit til Aftenbladet etter å ha signert en avtale ut 2023 med sykkellaget.

Til tross for at det ikke er mye penger å hente som kvinnelig sykkelutøver, gjør denne avtalen at Tveit nå omsider kan konkurrere igjen etter et år preget av langt færre konkurranser enn vanlig.