Braathen med monsterrunde i Val-d’Isère: – Maktdemonstrasjon

Lucas Braathen (22) leverte varene i andreomgang i Val-d'Isère. Henrik Kristoffersen (28) ledet slalåmåpningen etter førsteomgang, men skuffet i finalen.

Jostein Overvik, VG

Jonas Bucher, VG

11. des. 2022 10:09 Sist oppdatert 24 minutter siden

Oppdateres!

– Fantastisk følelse, sier 22-åringen til arrangøren like etter å ha fullført på tiden 47.99 i andreomgang, 35 hundredeler foran østerrikske Manuel Feller som endte på annenplass.

– Denne bakken er «make or break». Enten eier du den, eller så eier den deg. Jeg sto på toppen og tenkte: «Jeg gidder ikke komme ned til røde tall her», sier Braathen til Viaplay.

Dette var Braathens andre slalåmseier, og hans tredje verdenscupsseier totalt. Braathen har havnet på pallplass fem ganger før seieren i årets slalåmpremiere.

– En maktdemonstrasjon, sier Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt om Braathens andreomgang.

Norge har vunnet de fem siste slalåmrennene i verdenscupen.

Henrik Kristoffersen klarte ikke å følge opp sin gode start på rennet, og endte til slutt som nummer seks.

– Det var mange feil. Veldig mange, sier Kristoffersen til Viaplay.

28-åringen fra Rælingen har vunnet 21 verdenscuprenn i slalåm og vant i Val d’Isere både i 2015 og 2016.

Sveitsiske Loic Meillard fullførte som nummer tre, bak Braathen og Feller.

– Både Henrik og Lucas kjørte veldig godt i den nedre delen, mener far Lars Kristoffersen. Utstyrsskiftet før sesongen virker vellykket.

Lucas Braathen kastet seg lørdag ut som nummer én i løypa. Han leverte en god omgang og satte standarden. Henrik Kristoffersen kom rett etterpå og leverte en syv hundredeler bedre tid.

– Begge var litt preget av det er første rennet, mener Kjetil André Aamodt. Viaplay-eksperten sier at de to var litt forsiktige i starten, men slapp seg løs ned mot mål. Aamodt roste begge for disiplinert kjøring.

Formsterke Atle Lie McGrath ble nummer fire i storslalåmrennet lørdag, men hektet midtveis i førsteomgang. Dermed var mannen som vant de to siste rennene sist sesong ute av dansen.

– Den desidert verste måten å kjøre ut på, sier Lie McGrath.

Alexander Steen Olsen fullførte med totaltiden 1:40.59, og ble nummer 20. Haugan løftet seg på andre forsøk, og endte med 1:39.89 i totaltid. Han endte på åttendeplass.

Sebastian Foss-Solevaag kjørte ut midtveis i løypa i andre omgang.

Kvinnene kjører også slalåm i verdenscupen. Mina Fürst Holtmann ligger på 13. plass etter 1. omgang i Sestriere. Men avstanden opp til ledende Petra Vlhova er over to sekunder.