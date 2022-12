Kristoffersen og Braathen: Dobbelt norsk i slalåmpremieren

Henrik Kristoffersen leder slalåmpremieren i Val d’Isere i første omgang. Lucas Braathen ligger bare syv hundredeler bak.

PÅ TOPP: Henrik Kristoffersen.

Jostein Overvik, VG

Nå nettopp

28-åringen fra Rælingen har vunnet 21 verdenscuprenn i slalåm og vant i Val d’Isere både i 2015 og 2016.

Lucas Braathen kastet seg som lørdag ut som nummer 1 i løypa. Han leverte en god omgang og satte standarden. Henrik Kristoffersen kom rett etterpå og leverte en syv hundredeler bedre tid.

– Begge var litt preget av det er første rennet, mener Kjetil André Aamodt. Viaplay-eksperten sier at de to var litt forsiktige i starten, men slapp seg løs ned mot mål. Aamodt roste begge for disiplinert kjøring.

Manuel Feller fra Østerrike ligger som nummer tre 56 hundredeler bak lederen.

Sebastian Foss-Solevåg fikk ikke helt opp den samme farten. Den regjerende verdensmesteren ligger 1,28 bak Henrik Kristoffersen.

Timon Haugen gikk på noen småfeil og legger 1,44 bak.

Formsterke Atle Lie McGrath ble nummer fire i storslalåmrennet lørdag, men hektet midtveis i første omgang. Dermed var mannen som vant de to siste rennene sist sesong ute av dansen.

1. omgang pågår fortsatt.

2. omgang sendes på Viaplay kl. 12.30.