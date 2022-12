Skadd RBK-stjerne på ferie i Dubai: Trener hardt for å rekke én spesiell dato

Går alt etter planen, kaster Carlo Holse (23) krykkene i neste uke. Fortsetter alt å gå etter den samme planen, har RBKs danske stjerne nå en dato for når han gjør comeback.

Opptrening i Dubai: Carlo Holse har vært bortreist på ferie den siste tiden. Men har trent hardt etter operasjonen i midten av november.

11 minutter siden

– Estimatet er at han skal være et alternativ for Kjetil (Rekdal) til cupkampen 12. mars.

Det sier RBK-lege Olav Aas til Adresseavisen.