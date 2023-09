Kjendisfest i US Open-finalen

(Novak Djokovic-Daniil Medvedev 6–3, 5–6, kampen pågår) Kjendisene har strømmet til for å se US Open-finalen i tennis mellom Novak Djokovic (36) og Daniil Medvedev (27). De angrer ikke.

forrige









fullskjerm neste Artist Justin Timberlake. 1 av 4 Foto: SARAH STIER / AFP

Publisert: 10.09.2023 23:07 Oppdatert: 11.09.2023 00:25

For de er vitne til en glitrende finale med sugende dueller.

Kjendisene liker å se – og bli sett – på Arthur Ashe Stadium, verdens største tennisarena, i New York.

Et «A-lag» med blant andre Sting og Justin Timberlake fra musikkens verden, og fra filmen folk Oscar-vinnende skuespillere som Leonardo Di Caprio og Charlize Theron. Matthew McConaughey har øyensynlig fått plass i Djokovics boks. James Marsden er tydeligvis også tennis-elsker.

Nicole Kidman er på plass på tennisarenaen for andre dag på rad. Ved hennes side sitter sangeren og ektemannen Keith Urban.

Nicole Kidman vinker til publikum sammen med ektemannen Keith Urban. Vis mer

Komiker Jerry Seinfeld liker seg som tennistilskuer, og har som vanlig kona Jessica ved sin side.

På plass er også New York-legenden på is, den svenske ishockeymålmannen Henrik Lundqvist.

Ishockeyspiller Henrik Lundqvist og kona Therese Andersson. Vis mer

Martha Stewart, kjent fra både TV og businessverden er blant tilskuerne. Ved sin side har hun tidligere modell Christie Brinkley. En atskillig yngre modell er Emily Ratajkowski.

Youtuber, skuespiller og bokser Jake Paul følger også interessert med.

forrige



















fullskjerm neste Youtuber og bokser Jake Paul i lyse blått. 1 av 9 Foto: SARAH STIER / AFP

Alle disse kunne se at Djokovic brøt på første forsøk og fikk en kanonstart på kampen med 3–0-ledelse. Det endte med at serberen vant første sett med 6–3.

Daniil Medvedev kom atskillig bedre i gang i det andre settet, og begge spillerne holdt servegamene sine til 3–3.

Det syvende gamet ble knallhardt, Djokovic la seg på et tidspunkt ned for å hvile litt - men det endte med at Medvedev gikk opp i 4–3.

Det var brutalt lange dueller, og Djokovic virket enda mer sliten enn russeren. Men han klarte med nød og neppe å utligne til 4–4 i egen serve. Det ble også 5–5.

Medvedev har én Grand Slam-tittel i karrieren, og den kom nettopp i US Open i 2021 – og finalemotstander var ... ja, akkurat, Djokovic. Settsifrene var tre ganger 6–4.

Djokovic jager sin 24. Grand Slam-tittel. Tre av de 23 til nå har kommet i US Open; 2011, 2015, 2018.

STERKT START: Novak Djokovic. Vis mer

På tribunen under lørdagens kvinnefinale på Arthur Ashe Stadium fant vi blant andre Nicole Kidman, Spike Lee, Kevin Durant, Mindy Kaling, Laura Dern, Mariska Hargitay, John McEnroe, Martina Navratilova og Maria Sjarapova.