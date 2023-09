Henderson åpner opp om Saudi-overgangen

Jordan Henderson (33) tar for første gang bladet fra munnen og forteller om sommerens kontroversielle overgang til Saudi-Arabia.

TATT UT: Jordan Henderson er tatt ut på engelske landslaget. Vis mer

Publisert: 05.09.2023 10:03 Oppdatert: 05.09.2023 10:21

Den tidligere Liverpool-kapteinen var en forkjemper for LGBTQ+-rettigheter. Flere reagerte derfor sterkt da han valgte å forlate Liverpool til fordel for Al-Ettifaq i Saudi-Arabia. Landet hvor homoseksualitet er kriminelt.

I et intervju med The Athletic forteller han nå for første gang om overgangen.

– Hvis Klopp eller noen av de som styrer klubben hadde sagt «vi vil at du skal bli», så hadde vi ikke hatt denne samtalen. De tvang meg aldri ut av klubben, men jeg følte meg ikke på noe tidspunkt ønsket i klubben lenger, sier Henderson.

Henderson hevder at en samtale med Liverpool-manager Jürgen Klopp tidlig i sommer fikk alarmbjellene hans til å ringe. Han skjønte at han ikke ville få mye spilletid denne sesongen.

Det har blitt hevdet at Henderson tjener nærmere 10 millioner kroner i uken i Saudi-Arabia. «Det stemmer ikke», sier Henderson i intervjuet, samtidig som han erkjenner at han tjener godt.

Henderson forteller videre at han vurderte hele overgangen på nytt etter mye kritikk fra LGBTQ+-miljøet, da ryktene rundt en overgang begynte å sirkulere. Han omtaler det som «en vanskelig tid» og at han «begynte å få tvil rundt alt».

– Jeg måtte gjøre det som var best for meg og familien. Jeg kan forstå frustrasjonen. Jeg kan forstå sinnet. Jeg forstår. Alt jeg kan si er at jeg er lei meg for at de føler det sånn. Min intensjon var aldri å såre noen. Vi kan alle stikke hodet i sanden og kritisere andre kulturer og land fra avstand, men ingenting kommer til å endres av det, svarer Henderson The Athletic.

– Så du sier at ved å dra og involvere deg, så øker det sannsynligheten for endring der?

– Jeg tror folk vet hva mine synspunkter og verdier var før jeg dro og de vet hva de er i dag. Og jeg tror at å ha noen med de synspunktene og verdiene i Saudi-Arabia kun er positivt.