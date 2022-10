– Kjentes som noen stakk en kniv i kneet

Byåsen-legen anslår at Annick Lipmans knetrøbbel vil holde henne ute av spill i to til fire måneder. Men han kan ikke garantere at det holder for å gjøre henne spilleklar.

Annick Lipman er Byåsens klare førstevalg i mål når hun er frisk. Men nå volder knærne problemer.

– Hun har hatt en korsbåndskade i kneet som er operert tidligere. Det er et slitent keeperkne, som jeg kaller det.

Slik innleder Byåsen-lege Nils Ivar Leraand når Adresseavisen spør om Annick Lipmans knetrøbbel.