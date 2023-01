Sagosen tilbake som sjef i alt da Norge VM-åpnet med 12-målsseier

KRAKOW (VG) (Norge – Nord-Makedonia 39–27) Han tok umiddelbart sjefsrollen. Sander Sagosen rullet over makedonerne og avgjorde VM-åpningen allerede før pause.





13.01.2023 21:59 Oppdatert 13.01.2023 22:40

– Nå er vi i gang. Deilig! utbryter Sagosen til VG like etter Norges VM-åpning mot Nord-Makedonia.

Der var trønderen tilbake som banens gigant.

– Jeg var spillesugen i dag, eller det er jeg hver gang, men denne var jeg virkelig sugen på. Da jeg hørte nasjonalsangen, så Krakow-skiltet, da visste jeg at vi er i gang med det som betyr noe. Veldig fornøyd med starten, sier Sagosen.

Han var i full fyr etter skademarerittet hvor en tysk feiloperasjon kunne kostet ham toppnivået.

Derfor var det en lettet seksmålsscorer som møtte pressen noen minutter etter at han hadde vært ute på parketten og hentet prisen for «banens beste».

Sagosen ble kåret til banens beste mot Nord-Makedonia.

Fakta KAMPFAKTA OG SPILLERBØRS Norge – Nord-Makedonia 39–27 (18–11) Tauron Arena, Krakow. T: 6000. Toppscorer Nord-Makedonia: Filip Taleski 7. Dommere: Adam Biro/Oliver Kiss, Ungarn. Utvisninger: N: 2x2 min, N-M 3x2 min. VG-børsen: Torbjørn Bergerud 4 Kristian Sæverås 5 Vetle Eck Aga 6 Sander Sagosen 9 BB Sebastian Barthold 6 Sander Øverjordet 5 Petter Øverby 6 Kristian Bjørnsen 3 Magnus Gullerud 6 Gøran Johannessen 5 Christian O’Sullivan 6 Harald Reinkind 7 Kevin Gulliksen 6 Magnus Abelvik Rød 8 Vis mer

– Duellspillet begynner å komme. Jeg vet at det er få som holder meg når timingen begynner å komme. Skuddet begynner å komme. Skritt for skritt jobber jeg bedre, og det håper jeg at jeg skal gjøre resten av mesterskapet.

Nord-Makedonia hang med til 9–9. Men med den 27-årige trønderen i hovedrolle utnyttet Norge en makedonsk utvisning maksimalt. Han serverte og scoret. Norge kom foran med 12–9.

Og så seg ikke tilbake.

Sagosen viste hvordan voksenhåndball skal spilles. Rolig med ballen og eksplosiv da han valgte å satse. Han utfylte sin nye lederrolle til punkt og prikke.

Banens bestemann gikk av til pause med fire mål og åtte (!) målgivende pasninger. Strekspillerne Magnus Gullerud og Petter Øverby fikk god servering i Krakow. Bra i forsvar var Sagosen også.

– Det var egentlig veldig solid, oppsummerer trener Jonas Wille til Viasat, og legger til at han mener Norge fant løsninger på det meste Nord-Makedonia kom med underveis.

Til pause ledet Norge 18–11 etter en superavslutning.

Det skjedde noe da Magnus Abelvik Rød kom på banen etter 18 minutter.

– Han stabiliserte det norske forsvarsspillet. Fantastisk innhopp, mente Viaplays-ekspert Joachim Boldsen.

COMEBACK: Magnus Abelvik Rød tilbake for Norge med et smell.

Fremover ga Røds 204 cm Norge en ny dimensjon. Han scoret tre mål, skaffet en straffe og serverte en assist. Norge hadde en treg periode midtveis i omgangen, men på slutten av omgangen ble Nord-Makedonia løpt fra.

Sagosen fullroser både Rød og Reinkind, som delte på å spille høyreback.

– De er fantastiske begge to. De kommer inn med en sånn power og en sånn ro i spillet. To litt forskjellige typer, der Magnus kanskje er enda mer gjennombruddshissig, mens Harald kanskje er enda mer duellsterk i sin sone. Vi har to av verdens topp seks høyrebacker, og det kommer til å gagne oss utover i mesterskapet, sier Kiel-proffen.

Høyrekant Kristian Bjørnsen var en av få som hadde noe trøbbel med å sette ballen i mål, men på motsatt kant kom Sebastian Barthold i gang med tre glimrende scoringer i andre halvdel av 1. omgang.

Sagosen mener Kiel-lagkamerat Harald Reinkind er en av verdens seks beste i sin posisjon.

2.omgang startet med et enormt treff av Sagosen til 19–11.

Nord-Makedonias landslagssjef - spillerlegenden Kiril Lazarov – kunne begynne å tenke på søndagens nøkkelkamp mot Nederland.

Sagosen fortsatte med å krysse opp Harald Reinkind til Norges 20 mål. Kiel-kollegaen leverte også en sterk kamp og fortsatte med å spille fri Barthold på venstre.

Norges 22. mål ble kveldens perle. Sagosen satte ballen inn med en backhand bak ryggen. Game, sett og match.

Han forsvant ut på benken for å gi plass til Gøran Johannessen. Sammen med Christian O’Sullivan og Harald Reinkind fikk han ansvaret for å fortsette det norske storspillet.

Med et kvarter igjen kom Abelvik Rød tilbake på banen. han leverte umiddelbart en Flensburg-kombinasjon med klubbkompisen. Johannessen scoret sitt første mål i mesterskap for Norge på to år.

Men uten Sander Sagosen på banen falt Norge i kvalitet.

Dermed kom han inn igjen åtte minutter før slutt. Sagosen bestyrte umiddelbart to angrep til scoring. 30–24 ble til 39–27. Kantspiller Kevin Gulliksen satte et lekkert punktum med en halvflyver etter pasning fra «Sander den andre» – med etternavn Øverjordet.

Søndag fortsetter Norge VM mot gruppens svakeste lag, Argentina, som fredag åpnet med 10-målstap for Nederland.