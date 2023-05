I ferd med å begå den aller største feilen

Styreleder: Cecilie Gotaas Johnsen og styret valgte å la Kjetil Rekdal fortsette som Rosenborg-trener etter møtet på Lerkendal onsdag ettermiddag.

KOMMENTAR: Det kan være rett å gi Kjetil Rekdal en sjanse til, men er Rosenborg i ferd med å normalisere middelmådighet?

31.05.2023 22:49

LERKENDAL: Roar Vikvang, lederen for klubbens sportslige avdeling, har vært opptatt av at møtet mellom spillere og trenere etter Trygg/Lade-kampen, der de snakket om problemene klubben står i, ikke var noe «oppvaskmøte».

Definisjonen på oppvaskmøte er «et møte mellom to eller flere for å skvære opp eller snakke ut om et problem eller uoverenstemmelse».