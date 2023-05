Følg Viktor Hovland i seierskampen på PGA Championship

Halvveis i årets andre major-turnering er Viktor Hovland (25) med i seierskampen, kun to slag bak ledende Brooks Koepka (33).

KJEMPER I TOPPEN: Viktor Hovland henger med i kampen om seieren.

21.05.2023 21:44 Oppdatert 21.05.2023 22:51

Viktor Hovland jakter sin første seier i en major-turnering major-turneringDe fire turneringene med størst status i golfen: The Masters, PGA Championship, U.S. Open og The Open., og en pengepremie på 34,5 millioner kroner.

Hovland går runden sammen med ledende Brooks Koepka, som tidligere i år kom på delt andreplass på The Masters.

Festet innlegg Topplisten: 23 min Sander Randeberg Hauan DEL 1. Brooks Koepka -7 2. Viktor Hovland -6 3. Bryson DeChambau -4 3. Scottie Scheffler -4 Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send inn Sander Randeberg Hauan 1 min DEL Hovland og Koepka, hull 12, slag 1 Begge to med solide utslag på fairway.



Sander Randeberg Hauan 2 min DEL Hull 12: Hovland og Koepka skal til hull 12. 364 meter langt par fire-hull.



Sander Randeberg Hauan 3 min DEL Topp tre: 1. Koepka -7 2. Hovland -6 3. Scheffler -4



Sander Randeberg Hauan 4 min DEL Koepka, hull 11: Bogey Synker til -7 da, Koepka, og er kun ett slag foran Hovland.



Sander Randeberg Hauan 5 min DEL Koepka, hull 11, slag 3 Par-putten spretter ut av siden på koppen og da blir det fort bogey for Koepka - OG Viktor er ett slag nærmere lederen.



Sander Randeberg Hauan 5 min DEL Hovland, Hull 11: PAR Holder seg på -6



Sander Randeberg Hauan 6 min DEL Hovland, hull 11, slag 2 En nydelig putt fra 12-15 meter, men stopper like ved siden av hullet og Hovland må nøye seg med par.



Sander Randeberg Hauan 8 min DEL Koepka, hull 11, slag 2 Et meget godt slag fra Koepka! I motbakke og i bunkeren smeller han til og får ballen inn på green. Lander 6-7 meter fra hullet.



Sander Randeberg Hauan 11 min DEL HULL 11 Et par 3-hull.



Sander Randeberg Hauan 11 min DEL Hovland, hull 11, slag 1 JADA! Hovland unngår feilen til Koepka og lander på green! Det er vel omtrent 10 meter til koppen.



Sander Randeberg Hauan 12 min DEL Koepka, Hull 11, slag 1 Utslaget flyr i bunkeren. I motbakke i tillegg. Den kan bli vanskelig.



14 min DEL Hvem kommenterer på Vsport Golf ? Navn Det er Joakim Mikkelsen og Espen Kofstad som kommenterer! Sander Randeberg Hauan



Sander Randeberg Hauan 15 min DEL Topp tre: 1. Koepka -8(hull 10) 2. Hovland -6 (hull 10) 3. Scheffler -4 (hull 12)



Sander Randeberg Hauan 15 min DEL Hovland, hull 10, slag 4 God putt og par for Hovland.



Sander Randeberg Hauan 16 min DEL Koepka, hull 10, slag 3 Sette birdie og klatrer til -8. Leder nå med to slag foran Hovland.



Sander Randeberg Hauan 17 min DEL Hovland, hull 10, slag 3, Det er så nære en birdie for Viktor! Den treffer høyresiden av hullet, spretter ut og videre 2-3 meter bak hullet.



Sander Randeberg Hauan 20 min DEL Koepka, hull 10, slag 2 Et meget godt slag fra Koepka. Lander 1-2 meter til høyre for koppen. Kan sette birdie her og gå opp til -8 og leder med to slag om Viktor KUN klarer par.



Sander Randeberg Hauan 21 min DEL Hovland, hull 10, slag 2 Har 127 meter til hullet og slår nesten samme lengde på slaget - MEN den skrur litt til venstre og lander 10-15 meter fra hullet.



22 min DEL Hei. Hva er pengepremien for 2. og 3. plass? JF Heisann! Omtrent 18 millioner for 2. og 12 millioner til tredjeplassen. Sander Randeberg Hauan

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par.