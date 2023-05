Storkamp glapp for Torres – slik er veien mot EM-tittel

Bernard Angelo Torres (27) takket ja til en storkamp i Cardiff på kort varsel, men drømmen om VM-kamp ble knust. Nå sikter «Norges beste proffbokser» seg inn på EM-tittelen.

24.05.2023 13:09 Oppdatert 24.05.2023 13:46

– Bernard fikk tilbud om å bokse i Cardiff i april på kort varsel. Tilbudet om å møte britiske Zelfa Barrett kom på skjærtorsdag og vi takket umiddelbart ja, sier manager Roar Sørum til VG.

Fredag 9. juni skal Torres i aksjon på det VG+ Sport-sendte stevnet i Oslo, men møtet med Nasibu Ramadhani sto i fare da tilbudet tikket inn fra promotorselskapet Matchroom.

Møtet med Barrett ville vært siste oppvarmingskamp til VM-duellen mellom Joe Cordina og Shavkatdzhon Rakhimov på det samme stevnet – der IBF-tittelen i super fjærvekt altså lå i potten.

Fakta Dette er kampene 9. juni i Chateau Neuf: Lett tungvekt: Andreas Skarvold Iversen (1–0) mot Nika Gvajava (12–30)

Cruiservekt: Kevin Okyere Melhus (8–0) mot Ermin Avdic (13–11)

Lett tungvekt : Aleksander Martinsen (2–0) mot Mada Maugo (24–19)

Weltervekt : Jamshid Nazari (9–1) mot Giorgi Gotchoshvili (10–23)

Fjærvekt: Bernard Angelo Torres (17–1) mot Nasibu Ramadhani (33–17) Billetter til stevnet kan bestilles her. Stevnet vises direkte på VG+ Sport – kjøp tilgang her. Vis mer

Planen var at Cordina og Torres skulle møtes senere i år dersom de vant sine kamper. Cordina vant sin kamp, men Torres fikk aldri sjansen mot Barrett.

– Vi hadde fått tilsendt kontrakten og alt var spikret, men så kom beskjeden fra matchmakeren om at Barrett hadde fått kalde føtter. Tilbudet ble trukket etter en uke, sier Sørum og understreker at dette er en del av «gamet».

VG+: Historien om Gran-bokseren som går sin egen vei

Tidligere har blant annet kamp mot profilen Carl Frampton røket på samme vis.

Fakta Bernard Angelo Torres Alder: 27

Født på Fillppinene, flyttet til Norge som 14-åring.

Bosted : Gran på Hadeland

Kallenavn : La Maquina (Maskin på spansk)

Amatørkarriere : Blant annet syv NM-gull på junior- og seniornivå. Én kongepokal.

Proffkarriere : Debut i 2017. Har 17 seirer og ett tap. Åtte seirer på knockout.

Aktuell: Bokser mot Nasibu Ramadhani (33 seirer, 17 tap, to uavgjort) i Chateau Neuf, Oslo, 9. juni. Vis mer

– Bernard er av typen som alltid er kampklar. Han trener to ganger seks dager i uken hele tiden, nettopp for å kunne ta sjanser som dette. At det ikke klaffet her er utenfor vår kontroll, sier Sørum som forklarer at nordmannen også gikk glipp av betalingen på 25.000 Euro – nærmere 300.000 kroner etter dagens kurs.

– Det er helt andre summer enn det han har bokset for tidligere, sier manageren.

IMPONERTE: Bernard Angelo Torres gjennomførte en kanonkamp da han vant på teknisk knockout mot Christian Avila i Oslo i januar.

Nå er Torres i Spania og forbereder seg til kampen i Oslo. Han sparrer med europamester i super fjærvekt (59 kg), Juan Felix Gomes. Nå er håpet å få en kamp om EM-tittelen (EBU) i fjærvekt (57,1 kg).

– Akkurat nå er Bernard ranket som nummer syv, men det kan ordne seg tidlig neste år, sier Sørum.

Italienske Mauro Forte tok tittelbeltet i mai da han knocket ut landsmannen Francesco Grandelli, men ting tyder på at han sier fra seg tittelen.

MESTERSPARRING: Bernard Angelo Torres (t.v.) er for tiden i spanske Elche og sparrer med EBU-mester Juan Felix Gomes.

– Det er mange på den rankinglisten som har gitt seg. Deriblant Kiko Martinez og Josh Warrington. Slik det ser ut nå kan det bli EM-kamp mot spanske Christobal Llorente, sier Sørum.

Men i proffboksing snur ting for og først er det altså kamp mot Ramadhani fra Tanzania i Oslo. Han står med 33 seirer (17 på knockout) og 17 tap i karrieren.

– Det er en tøff motstander, som har møtt mange gode «up and coming»-boksere, sier Sørum.

arrow-outward-link

Torres var rangert som rundt nummer 50 verden før han gikk på sitt første tap i proffkarrieren – i et dramatisk oppgjør mot Frency Fortunato Saya i USA i september i fjor.

– Hvis Bernard vinner denne, som han bør, vil han trolig være rangert som rundt nummer 50 i verden igjen. Det kan også åpne nye muligheter, slår Sørum fast.

PS! Billetter til stevnet i Chateau Neuf kan bestilles her. Stevnet vises direkte på VG+ Sport – kjøp tilgang her.