Norsk OL-håp testet positivt for kokain: – Jeg angrer veldig

Kristian Storsul Borgen (20) er tatt for doping under en konkurranse i Bulgaria.

TATT FOR DOPING: Kristian Storsul Borgen avbildet under en konkurranse.

20.04.2023 07:34 Oppdatert 20.04.2023 08:35

Det opplyser Norges Kampsportforbund torsdag morgen. 20-åringen testet positivt for kokain 5. mars. Generalsekretær Kim Eilertsen opplyser til VG at Borgen ville vært «nært» ved å kvalifisere seg til OL i Paris neste sommer.

– Jeg angrer veldig og vil samarbeide med antidopingmyndighetene for å få avklart saken så raskt som mulig. Jeg er forberedt på å sone den straffen som måtte komme og har frasagt meg alle rettigheter og goder fra forbundet, sier Storsul Borgen i en pressemelding.

Som en konsekvens av den positive dopingprøven blir Borgen fratatt resultatene og rankingpoengene fra Bulgaria Open og konkurransene han har deltatt på i perioden frem til suspensjonen, opplyser forbundet.

Generalsekretær Eilertsen forteller at de fikk beskjeden på tirsdag denne uken.

– Vi fikk sjokk. Så tok skuffelsen over. Etter hvert som dette har sunket inn og vi har fått mer oversikt, er vi også opptatt av å få ivaretatt Kristian i den situasjonen han har satt seg selv i, sier Eilertsen til VG.

– Dette er handlinger som vi tar sterkt avstand fra. Det er ikke bare i strid med antidopingregelverket, men også våre interne retningslinjer for hvordan vi skal opptre. Som utøver forventes det at man fører en livsstil som er forenelig med å være toppidrettsutøver og en representant for forbundet og Norge. Kristian har helt klart brutt tilliten i denne saken, sier generalsekretæren.

Fakta DETTE ER NORGES KAMPSPORTFORBUND Norges Kampsportforbund (NKF) er et fleridrettsforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Norges Kampsportforbund er landsdekkende med rundt 470 medlemsklubber og 33.000 enkeltmedlemmer. Forbundet organiserer over 20 ulike kampsporter og målet er å være den ledende organisasjonen for kampsport i Norge. Vis mer

Borgen ble testet av ITA (International Testing Agency), etter å ha vunnet Bulgaria Open i sin vektklasse. Han har vært del av det norske landslaget i WT Taekwondo siden sommeren 2021.

– Kristian er en av våre aller beste utøvere. Han er et kjempehåp og en som vi har lagt ned mye ressurser, tillit og satsing på for å prøve å få ham kvalifisert til OL i 2024 og OL i 2028, hvor han ville vært enda mer klar som en god kandidat for Norge. I år har han gjort det veldig godt og vist en veldig god utvikling sportslig sett. Det gjør at skuffelsen blir enda større, sier Eilertsen.

– Hvordan var muligheten for at han skulle delta i OL i Paris neste år?

– Nært. Det var en reell mulighet for det.

Det er ITA som vil behandle saken og komme med en dom, får VG opplyst. Antidoping Norge er orientert om saken og vil ha mulighet til å anke en eventuell straff fra ITA til idrettens voldgiftsrett (CAS) hvis de skulle mene at den er feil.

Borgen er ikke tilgjengelig for mediene på nåværende tidspunkt, men uttaler i en pressemelding at han har tatt kokain på fest.

– Utenomsportslig har jeg hatt et tøft år. Jeg har tatt noen dumme valg og utforsket grensene litt for mye. Dette har ført til at jeg har inntatt stoffet jeg har testet positivt på i fest-sammenheng, sier Borgen.

Han beklager «på det sterkeste» til lagkompiser, støtteapparat og forbundet.

– Og alle andre som har støttet og hatt tillit til meg. Jeg skjønner at jeg har skuffet mange. Jeg er mest av alt skuffet over meg selv og mine valg som har ført til at jeg nå er suspendert og utestengt fra idretten jeg elsker mest av alt, sier 20-åringen.