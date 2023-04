Vålerenga-helten Egil «Snapper'n» Johansen har fått ALS

Den tidligere fotballspilleren Egil Johansen (60) har fått den dødelige nervesykdommen ALS, skriver TV 2.

25.04.2023 17:24

60-åringen fikk den vonde beskjeden våren for et år siden etter flere turer inn og ut av sykehus, skriver kanalen.

– Det var ikke noe jeg hadde tenkt på i det hele tatt. Jeg ble fullstendig tatt på senga. Der og da blir man paff og overrasket, sier «Snapper'n» til TV 2.

Johansen fikk sitt kallenavn da han var ishockeykeeper som ung. Han ble av mange sett på som en bohem i Vålerenga. Midtbanespilleren ble seriemester to ganger og spilte to cupfinaler. Han fikk 12 landskamper og scoret to mål. Begge var vinnermål i borteseirer i 1984, i debutkampen mot Island og mot Egypt. Samme år spilte han for Norge i OL-turneringen i USA.

Med ALS-diagnosen har han startet på en kamp ingen har vunnet ennå.

– Vi har bestemt oss for å snakke åpent. Sånn er jeg. Jeg gidder ikke å stikke noe under en stol. Men det er noen barrierer som er litt tøffe. Man skal ha fremmede som vasker deg, og man skal være ute i rullestol. Det er ting man ikke ventet skulle komme. Nå har jeg vennet meg litt til det, og er man positiv, så tråkker man gjennom det også, sier han med et smil.

– Jeg har tenkt en del på hva jeg har opplevd. Om noen kan få lov til å oppleve alt jeg har fått opplevd, så kan man være fornøyd med 60 år. Men jeg vil jo være med på mye mer. Men jeg har hatt et fantastisk liv så langt, sier Johansen.