Tviberg vant gull i parallellstorslalåm – to norske bronsemedaljer

MÉRIBEL (VG) Norsk jubeldag i Frankrike da Maria Tviberg (28) vant VM-gull i parallellstorslalåm. Thea Louise Stjernesund (26) og Timon Haugan (26) sikret bronse.







15.02.2023 13:39 Oppdatert 15.02.2023 15:08

Tviberg har OL-bronse (lag) fra Beijing-OL i fjor, og tirsdag ble det VM-sølv i lagkonkurransen i parallellstorslalåm.

Dagen etter kunne hun juble for sin første individuell medalje i samme øvelse – og da gikk hun like gjerne til topps på pallen i VM.

– Det var mye som skulle ut. Fire år med rehabilitering som skulle ut av kroppen, sier Tviberg til VG.

28-åringen har nemlig vært gjennom fire korsbåndsskader. Da er det ikke rart følelsene tok overhånd:

– Det å ta sin første verdenscupseier er én ting, men når det er VM i tillegg, så blir det mye. Jeg måtte bare fokusere på ikke å grine og å synge nasjonalsangen så godt som mulig, fortsetter gullvinneren.

Tviberg hadde aldri tatt en individuell pallplass i karrieren før onsdag. En femteplass fra Sölden i 2021 var hennes beste plassering før den mesterlige slalåmen hun leverte i franske Méribel.

Det var en dramatisk finale mot sveitsiske Wendy Holdener. Duoen lå helt likt før runde to runde toDe kjører to runder i hver finaledel fordi det «alltid» er en løype som er raskere enn den andre i parallellslalåm. Tilfelle i dag var at løype blå var raskest. i finalen.

Men i runde to var det ikke mye likt. I mål kjørte hun 67 hundredeler foran Holdener.

Det gjorde henne til den første kvinnelige verdensmesteren fra Norge siden 1958 (Inger Bjørnbakken, slalåm), ifølge NTB.

LAG: Maria Therese Tviberg og Thea Louise Stjernesund (t.h.) løftes opp på podiet. Den andre bronsevinneren Timon Haugan må nøye seg med å stå.

Det var allerede før starten av semifinalene sikret minst én norsk medalje ettersom Thea Louise Stjernesund og Tviberg ble satt opp mot hverandre i den ene semifinalen.

Men Stjernesund ristet av seg skuffelsen og kjørte inn til bronse i duell mot Marie Lamure fra Frankrike.

– Det kjennes veldig godt, samtidig som jeg følte jeg kunne få til mer. Jeg skulle gjerne vært i finalen med Maria. Jeg følte jeg hadde mer å gå på når det kom til kjøringen, sier Stjernesund til VG.

– Jeg hadde så lyst på det gullet og gjorde alt jeg kunne, følte jeg. Det er mulig jeg ble overivrig og at det gikk utover kjøringen.

Stjernesund synes imidlertid det er fint at når hun først skal tape, så er det mot en lagkamerat.

– Vi har ikke fått øvd så mye på nasjonalsangen, så det var godt å synge den igjen, sier Stjernesund.

IKKE PÅ LAG: Maria Tviberg og Thea Louise Stjernesund er lagvenninner, men i semifinalen i parallellstorslalåmen onsdag var de konkurrenter.

Det ble også norsk medalje på herresiden.

Timon Haugan sikret bronsemedalje i duell mot Adrian Pertl fra Østerrike.

Den smaker nok ekstra godt for Haugan, som hektet i startporten på lagkonkurransen tirsdag og gjorde at gullsjansen røk for Norge.

– Det er helt utrolig altså. Jeg er kjempefornøyd og stolt med at jeg klarte å dra inn den bronsen, sier Haugan til VG.

– Det var litt surt i går og at jeg ødela en stor gullmulighet for laget. Jeg sov litt dårlig i natt. Men så klarte jeg å glemme det, mobilisere og kjøre åtte bra runs i dag, fortsetter bronsevinneren.

Haugan sendte ut Rasmus Windingstad i kvartfinalen.

Alexander Steen Olsen knuste hjemmehåpet Alexis Pinturault i åttedelsfinalen, men slalåmkometen fikk det for tøft mot Dominik Raschner fra Østerrike i kvartfinalen.

Tyskeren Alexander Schmid var overlegen mot nevnte Raschner i finalen og vant gullet.