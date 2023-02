Tviberg vant VM-gull i parallellslalåmen – to norske bronsemedaljer

MÉRIBEL (VG) Norsk jubeldag i Frankrike da Maria Tviberg (28) vant VM-gull i parallellslalåm. Thea Louise Stjernesund (26) og Timon Haugan (26) sikret bronse.







15.02.2023 13:39 Oppdatert 15.02.2023 14:23

Saken oppdateres.

Tviberg har OL-bronse (lag) fra Beijing-OL i fjor, og tirsdag ble det VM-sølv i lagkonkurransen i parallellslalåmen.

Dagen etter kunne hun juble for sin første individuell medalje i samme øvelse – og da gikk hun like gjerne til topps på pallen i VM.

– For en herlig overraskelse, sier Viaplay-ekspert Marius Arnesen om Tviberg.

– Det er fantastisk. Jeg hadde aldri trodd det her, sier 28-åringen til Viaplay, og det er ikke vanskelig å se at hun «er tom for ord.»

I målområdet tok følelsene overhånd naturlig nok:

– Pappa er her, og han sa i går at turen allerede hadde vært verdt det. Jeg håper han nøt dette, sier hun til samme kanal.

Tviberg hadde aldri tatt en individuell pallplass i karrieren før onsdag. En femteplass fra Sölden i 2021 var hennes beste plassering før den mesterlige slalåmen hun leverte i franske Méribel.

Det var en dramatisk finale mot sveitsiske Wendy Holdener. Kvinnene lå helt likt før runde to runde toDe kjører to runder i hver finaledel fordi det «alltid» er en løype som er raskere enn den andre i parallellslalåm. Tilfelle i dag var at løype blå var raskest. i finalen.

Men i runde to var det ikke mye likt. I mål kjørte hun 67 hundredeler foran Holdener.

Det var allerede før starten av semifinalene sikret minst én norsk medalje ettersom Thea Louise Stjernesund og Tviberg ble satt opp mot hverandre i den ene semifinalen.

Selv om Stjernesund var tregere enn sin lagvenninne i semifinalen, hadde hun likevel mulighet til å ta bronse i duell mot Marie Lamure fra Frankrike.

Det ble «tidlig» klart på runde to at det ville bli bronse til Lillestrøm-kvinnen ettersom franskmannen mistet skien underveis.

Det er også Stjernesunds første individuelle medalje i mesterskap, men i målområdet var det antydning til skuffelse.

Hun sier til Viaplay at det var skuffende at hun ikke var sammen i finalen med Maria Tviberg – i stedet for i semifinalen.

IKKE PÅ LAG: Maria Tviberg og Thea Louise Stjernesund er lagvenninner, men i semifinalen i pararellslalåmen onsdag var de konkurrenter.

Det ble også norsk medalje på herresiden.

Timon Haugan sikret bronsemedalje i duell mot Adrian Pertl fra Østerrike.

Den smaker nok ekstra godt for Haugan, som hektet i startporten på lagkonkurransen i går og gjorde at gullsjansen røk for Norge.

– Det er helt utrolig altså. Jeg er kjempefornøyd og stolt med at jeg klarte å dra inn den bronsen, sier Haugan til VG.

– Det var litt surt i går og at jeg ødela en stor gullmulighet for laget. Jeg sov litt dårlig i natt. Men så klarte jeg å glemme det, mobilisere og kjøre åtte bra runs i dag, fortsetter bronsevinneren.

Haugan sendte ut Rasmus Windingstad i kvartfinalen. Alexander Steen Olsen knuste hjemmehåpet Alexis Pinturault i åttedelsfinalen, men slalåmkometen fikk det for tøft mot Dominik Raschner fra Østerrike i kvarten.

Tyskeren Alexander Schmid var overlegen mot nevnte Raschner i finalen og vant gullet.