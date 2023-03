Ny VM-medalje til Wiklund: Tok sølv på 1500-meteren

Ragne Wiklund (22) klarte ikke å forsvare VM-gullet fra 2021, men sikret seg enda en medalje i VM med sølv på 1500-meteren.

05.03.2023 14:26 Oppdatert 05.03.2023 15:16

I tredje siste par, helt alene etter at Li Qishi fra Kina valgte å ikke stille, gikk Wiklund inn til en soleklar ledelse på tiden 1,54.30, 0,96 sekunder raskere enn amerikaneren Kimi Goetz som ledet konkurransen.

– Jeg skal være ærlig på ble jeg litt satt ut da jeg fant ut at jeg måtte gå alene. Det hadde hun ikke gitt beskjed om, men jeg prøvde å legge det bak meg, sier Wiklund til Viaplay og fortsetter:

– Jeg fikk til de to første rundene veldige bra, så leste jeg feil på anviseren, så jeg trodde jeg gikk enda bedre. Så kjente jeg det på slutten og skulle gjerne hatt en makker og en rygg.

Løpet hun leverte var raskere enn da hun tok gull på samme distanse og samme is for to år siden. En tilsynelatende fornøyd Wiklund kunne kjenne lukten av en ny medalje.

Så kom nederlandske Antoinette Rijpma-de Jong i det påfølgende og nest siste paret.

De Jong klinte til og gikk inn til tiden 1,53.54, 0,76 sekunder raskere enn Wiklund. Dermed tok nederlenderen gull, mens Wiklund måtte ta til takke med sølvet. Bronsen gikk til japanske Miho Takagi.

– Det var sykt digg. Nå skal jeg bruke tiden godt frem til 5000-meteren og nyte det siste løpet for sesongen, sier Wiklund.

Fra før står Wiklund med ett gull fra mesterskapet i Heerenveen, etter at hun fredag ble første norske kvinne til å vinne en 3000 meter i VM.

22-åringen avslutter mesterskapet i Heerenveen med 5000 meter senere søndag. Den distansen starter klokken 16.48